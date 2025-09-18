La Justicia declaró en situación de adoptabilidad a un bebé nacido en Córdoba a través de la técnica de gestación por sustitución, luego de que tanto la mujer gestante como la que solicitó el procedimiento desistieran de hacerse cargo de él.

Según informaron medios locales, el pequeño nació de manera prematura nueve semanas antes de lo previsto y permaneció varios días internado por problemas respiratorios.

La mujer que había promovido la gestación, de nacionalidad francesa, desistió de su voluntad procreacional a través de una carta que envió a la gestante a través de su abogada en Argentina. Por su parte, la mujer que transitó el embarazo expresó que no tenía ni intención ni posibilidades económicas de cuidarlo.

Tras recibir el alta médica, el bebé fue resguardado por una familia de acogimiento, mientras la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) solicitaba a la Justicia la declaración de adoptabilidad.

La jueza que tomó el caso, María de los Ángeles Pascual, hizo lugar al pedido y consideró que el abandono del niño constituyó una “vulneración directa a su dignidad humana”.

En su fallo, Pascual cuestionó la “cosificación” de los niños nacidos mediante esta técnica, al señalar que “un niño no es un producto que pueda ser aceptado o rechazado, sino un sujeto de derechos que merece respeto, cuidado y amor”.

En ese sentido, recordó que si bien la gestación por sustitución no está expresamente regulada en la legislación argentina, esa ausencia normativa no impide al Estado garantizar el interés superior del niño.

Más allá de la falta de regulaciones, aclaró la magistrada, en el país hay precedentes judiciales que han reconocido la validez de esta técnica, pero para ello se debió acreditar la existencia de consentimiento informado, la ausencia de contraprestación económica (carácter altruista del acuerdo) y, especialmente, la existencia de voluntad procreacional como así también el respeto por el interés superior del niño.

"Nunca un niño puede ser tratado como un encargo. Estamos hablando de una vida, y toda vida humana merece ser bienvenida no como un objeto deseado, sino como un sujeto amado”, concluyó la jueza.