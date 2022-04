Edu Ribeiro es uno de los bateristas brasileños más interesantes de la actualidad. Ganador de dos Grammys como líder --y algunos más con proyectos como Trío Corrente, Eliane Elias, Randy Brecker y Paquito de Rivera--, su música es un interminable viaje de ida y vuelta entre la música brasileña y el jazz. Este jueves, Ribeiro se presentará con su trío en Bebop Club (Uriarte 1658), con dos funciones, a las 20 y 22.30, y los temas de News, su disco más reciente. Con él estarán Fabio Leal en guitarra y Bruno Migotto en contrabajo. “En este disco es la primera vez que grabo en trío con guitarra eléctrica, aunque no dejo de lado la guitarra acústica. Soy un amante de la guitarra y en general de los instrumentos acústicos, pero en este caso probé en algunos temas con la eléctrica buscando otros sonidos y el resultado me pareció muy atractivo”, asegura Ribeiro al inicio de la charla con Página/12.



Hablando de News, el baterista brasilero subraya la variedad de la propuesta. “Hay composiciones nuevas, como ‘Glauco’ y ‘Domingo 27/09’ y otras que toqué mucho con otras formaciones y las renové para el trío. También hay temas de Chico Pinheiro, Hamilton de Holanda y Fábio Torres, que es mi compañero en el Trio Corrente”, dice Ribeiro. “El estilo siempre está muy influido por el entorno en el que uno vive. La música brasileña tiene exponentes que son parte de nuestro inconsciente colectivo, desde Pixinguinha hasta Tom Jobim, figuras que influyeron mucho sobre mí. Además tuve la suerte de compartir escenario con músicos como João Bosco, Hamilton de Holanda, Toquinho, Paquito D’Rivera, Yamandu Costa y Hermeto Pascoal y eso me marcó, sin duda”, agrega.

Más allá de las influencias, Ribeiro es un músico que hace del virtuosismo y la improvisación un punto de partida para desarrollos más complejos. “El jazz ya no es solo tema e improvisación. La fusión de la música tradicional con la improvisación nos trajo muchos aportes. En cualquier parte del mundo hay un loco que fusiona su música con la improvisación y esto acerca el Jazz a la música de concierto, porque sus raíces se expanden. La música de Piazzolla está influenciada por el Jazz, pero sus temas son muy complejos, muy bien elaborados y llenos de detalles. También la fusión de la música israelí con el jazz está trayendo una verdadera revolución rítmica y armónica en la actualidad”, asegura el baterista.

Ribeiro recuerda que entre las cosas más emocionantes que vio en su infancia están las colaboraciones de Mercedes Sosa con Milton Nascimento y Jobim con Piazzolla. “Es que nuestras culturas son parecidas, tenemos sentimientos e historias similares. Sobrevivimos a dictaduras sangrientas y como sudamericanos estamos explotados por una máquina establecida hace muchos años, que es necesario cambiar”, afirma. “Además somos emocionales, hablamos desde el corazón. Cuando escucho a Aca Seca o Carlos Aguire, siento que esa música nos habla directamente”, asegura Ribeiro, que uniendo orillas encuentra en el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Maradona en el Mundial de 1986 contra Inglaterra un gran momento de jazz. “No me canso de escucharlo, me hace llorar. Esa narración tiene la misma carga emocional que una gran improvisación musical, como Wayne Shorter o la de Brad Mehldau en “Unriquited” del disco The Art Of The Trio. Son cosas que logran expresar toda una vida de preparación y responsabilidad en unos segundos, dejando que la emoción del momento te lleve”, concluye el baterista.