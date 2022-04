Los dirigentes de Juntos por el Cambio que no quieren una alianza con Javier Milei se anotaron ayer una victoria con el comunicado de la mesa nacional de ese espacio en el que acusaron al libertario de “intentar quebrar” la unidad de la entente opositora pero no quiere decir que hayan ganado la guerra: a menos de 24 haber impuesto esa declaración en un encuentro de por sí movido por el duro cruce de facturas entre Mauricio Macri y Gerardo Morales, Patricia Bullrich planteó públicamente que “fue apresurado” el rechazo al diputado de Avanza Libertad y que es necesario "pensar la construcción" en lugar de "cerrar las puertas" del espacio opositor.

La presidenta del PRO contó que llegó tarde a la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) del este miércoles y al sumarse al encuentro se enteró de que la incorporación de Javier Milei a la coalición opositora "no estaba en la agenda". Sea que estaba previsto o no, el debate de qué hacer con Milei volvió a plantearse.

El enojo de Bullrich

"Una decisión de ese tipo necesita una discusión previa de los partidos, generar otro tipo de debates previos", planteó Bullrich. Y remarcó que no es una buena metodología "empezar por los no", porque no hay que "cerrarle las puertas antes de tiempo a nadie".

"Si pensamos que alguien se está llevando nuestros votos y no hablamos de ese señor, vamos a dejar que se lleve los votos, es una ingenuidad de parte nuestra", razonó la exministra y reclamó que algunos temas "deberían ser discutidos mejor" dentro de Juntos por el Cambio.

En esa línea, Bullrich señaló que es necesario "fortalecer" la fuerza política en lugar de "mirar lo que hacen los demás" y dejó abierta la puerta a que la negativa respecto a la incorporación de Javier Milei se modifique en un futuro: "No hay que apresurarse", agregó.

Los quieren a Milei y los que no lo quieren

Bullrich está en el grupo que cree que habría que sumar al libertario a Juntos por el Cambio. En ese pelotón revista también el propio Macri.

En la lista de los que no quieren al diputado de Avanza Libertad dentro de su espacio se anotan María Eugenia Vidal, Morales y Horacio Rodríguez Larreta. Los dos primeros lo dijeron públicamente; el jefe de gobierno porteño, en cambio, se los mandó decir a sus voceros y funcionarios.

En la Coalición Cívica tampoco lo quieren. Milei define a Elisa Carrió como "parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto y no ha podido construir nada en su carrera política".

La respuesta de Carrió a Milei

La chaqueña le respondió a través de su cuenta de Twitter, desde donde afirmó que sus declaraciones juradas "son públicas desde el año 1994 a la fecha y todas están en internet, con inclusión de divorcio y separación de bienes incluida".

"Además, todos los honorarios privados generados durante mi actividad como abogada; cancelé matrícula desde el año 1996 hasta el año pasado, por creer que había incompatibilidad ética con mi cargo de diputada", añadió la Carrió.

La líder de la Coalición Cívica también retuiteó una publicación del dirigente de ese espacio político Facundo Del Gaiso, quien consideró que "sería correcto" que Milei "se disculpe y explique de que vivé si sortea su sueldo".

"Si vive de las conferencias con privados, cuántas realiza por mes, cuánto le pagan y sobre todo en que horario las hace, ya que su función de diputado nacional es full time", reclamó Del Gaiso.

La reacción de Milei

Milei tomó nota del comunicado de Juntos por el Cambio y salió al cruce de sus detractores: definió como “palomitas tibias” a Larreta, Vidal, Diego Santilli y la UCR” y agregó que “son el modelo de la casta que nos empobrece".

A Morales le dedicó un párrafo aparte. Tras tildarlo de “parásito del Estado”, el libertario arremetió: "Independientemente de mi origen, eso no invalida lo que yo diga y habría que contarle a ese señor que mi papá era colectivero y se la ganó de una manera que Morales no la conoce, trabajando. Trabajar de sol a sol es un elemento que a Morales se le escapa".

El economista dijo también que desde la principal alianza de la oposición niegan la existencia de cualquier otro espacio que no sea el kirchnerismo. "El mejor de ellos mide la mitad de lo que mido yo", disparó en diálogo con Radio Colonia, para luego afirmar que "lo que hizo el Gobierno de Cambiemos fue tan malo que hizo volver al kirchnerismo".

