Finalmente el empresario Elon Musk y el actor James Franco no declararán como testigos en el juicio juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard iniciado el pasado martes 19 de abril.



Johnny Depp y Amber Heard, enfrentados en el jucio

El flamante dueño de Twitter Elon Musk y el actor James Franco no declararán como testigos, como se había anticipado, en el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard. Según Depp, su exesposa lo engañaba con el magnate. Alex Spiro, abogado de Musk, confirmó que su representado no subirá al estrado, aunque no dio más detalles.

Recientemente, el encargado del edificio en Los Ángeles donde vivían Depp y Heard testificó que veía a Musk al menos "unas cuantas veces a la semana" en 2015, en el penthouse del exintérprete del Capitán Jack Sparrow. "Siempre visitaba la casa cuando el Sr. Depp no estaba", sostuvo bajo juramente Alejandro Romero.

Por su parte, The New York Post informó que el actor James Franco, de 44 años, tampoco testificará en el juicio. Depp ha acusado a Franco de ser uno de los amantes de Heard mientras él y Heard estaban casados.



¿Por qué es el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

El pasado 11 de abril comenzó el juicio que enfrenta a Johhny Depp y Amber Heard en la corte del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. El mismo duraría aproximadamente seis semanas. Se espera que declaren celebridades como Paul Bettany, Jason Momoa, James Franco y Elon Musk, pero estos últimos dos no se presentarán finalmente.



Si de juicios mediáticos hablamos, el que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard cumple todos los requisitos para ser un tema presente en la agenda internacional. De hecho, lo que ocurre en los tribunales es televisado a través de Court TV.