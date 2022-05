Desde Santa Fe

Omar Perotti propuso ayer a las fuerzas políticas de la provincia que “todos y todas asumamos el compromiso de enfrentar juntos el crimen organizado, que –si sigue así- nos llevará a la desaparición de valores, principios y convicciones que sustentan nuestro estado de derecho”. Ante una “amenaza” que pone en riesgo “nuestro presente y el futuro de nuestros hijos”, el gobernador exhortó al presidente Alberto Fernández y al Congreso nacional que “provean a Santa Fe de los efectivos federales” que necesita y de “una estructura federal de justicia más sólida y acorde a la crisis que enfrentamos en nuestro territorio” y eviten que ésta “se expanda a otras provincias”. Perotti anunció también la creación de una Unidad Especial de Investigación del crimen organizado y de un Centro Unificado de Operaciones en el Gran Rosario para controlar los “tres nudos críticos que atraviesan la provincia y son cruciales en la lucha contra el narcotráfico: las rutas nacionales, el río Paraná y el límite norte de Santa Fe”.

Perotti inauguró el año legislativo con un mensaje muy puntual sobre las acciones de su gobierno, pero muy tenso cuando trató el “compromiso más importante” que asumió en la campaña y reafirmó en su primer día en la Casa Gris, el 11 de diciembre de 2019. La consigna era paz y orden. A 28 meses de la promesa, admitió: “Nos duele tanto ahora, como el primer día que este flagelo que tenemos desde hace años continúe en nuestro escenario actual”.

Ya en el arranque del discurso, el gobernador alertó sobre la magnitud del problema. “No nos gusta y nos duele el escenario actual. La inseguridad es un flagelo que la provincia arrastra desde hace años y por las características que ha adquirido en las grandes ciudades sobrepasa la instancia local y provincial, no sólo desde el punto de vista constitucional sino también de la efectividad de las políticas públicas”.

“Santa Fe ni ninguna otra provincia puede abordar por sí sola este reto. Se requiere una estrategia federal, integral, coordinada, sostenible y transparente de lucha contra el crimen organizado. La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias. Es vital la inmediata presencia federal en toda su dimensión. Más efectivos federales en los territorios más calientes, mayor control en las rutas de mercancías y fondos ilícitos, y sobre todo en la presencia de una estructura federal penitenciaria más sólida y acorde al tamaño del problema”.

“Quiero resaltar esto último. Calidad y celeridad en la investigación, en la acusación y el juzgamiento de los delitos federales, pero también seguridad y tratamiento penitenciario acorde a la envergadura de las redes delictivas a desactivar”, agregó.

“Esto no nos desvincula de nuestras responsabilidades. Como provincia, no miramos para otro lado. Nadie debería hacerlo”, dijo Perotti. Y señaló que “las importantes inversiones en equipamiento, infraestructura, en tecnología y capacitación para modernizar” a la Policía de Santa Fe y ponerla a la altura de las circunstancias. Pero no alcanza sólo con más recursos. Necesitamos unirnos frente a la inseguridad, establecer lazos de confianza y colaboración para prevenir el delito. Acompañar mejor a las víctimas, reducir la reincidencia delictiva, prevenir toda complicidad política o judicial con la criminalidad, cortar los vínculos con el delito”, planteó.

En otro tramo del discurso, Perotti volvió sobre su promesa de paz y orden. “Uno de los compromisos más importantes que asumí en la campaña electoral y reafirmé desde mi primer día de gobierno. Insisto, nos duele tanto ahora como en aquel día que este flagelo que tenemos desde hace años continúe en nuestro escenario actual”.

“Para enfrentar estos sistemas complejos de crimen organizado la única acción viable es dejar de lado las especulaciones mezquinas, tanto oficialistas como opositores. No es momento de repartir culpas ni lugar para oportunistas que solo piensan en su provecho. Es aquí y ahora, que todos y todas asumamos el compromiso para enfrentar juntos este crimen organizado, que nos llevará a la desaparición de valores, principios y convicciones que sustentan nuestro estado de derecho tal como lo conocemos”.

“Esta amenaza” puede devorar “nuestro presente y el futuro de los hijos e hijas de nuestro pueblo”, alertó Perotti. “Por eso, ante esta Asamblea Legislativa, aprovecho la oportunidad para convocar al gobierno federal y al Congreso de la Nación, que en el cumplimiento de la Constitución Nacional, provean a Santa Fe de efectivos federales y de una estructura federal de justicia más solida y acorde a la crisis que enfrentamos en nuestro territorio” y eviten que ésta “se expanda a otras provincias”.

En esa línea, Perotti pidió que todas las fuerzas políticas y la sociedad civil “exijamos” que el Poder Ejecutivo y el Congreso “actúen y prioricen a Santa Fe. El gobierno nacional debe reconocer que el crimen organizado ha desbordado a la justicia federal en nuestro territorio y en consecuencia de manera prioritaria es que solicitamos que actúe y tome las medidas necesarias para encausar esta situación”.

“Requerimos también mayores y estrictos controles en las cárceles federales. Es inadmisible que desde allí se organicen delitos. Nosotros desde el gobierno provincial colaboraremos y pondremos las herramientas disponibles para aunar los esfuerzos. El camino es largo y estamos dando los pasos necesarios”, apuntó.

Los dos anuncios que hizo en la materia fueron escuetos:

*Unidad especial de investigación del crimen organizado. “Estamos en proceso de selección y capacitación del personal”, dijo Perotti. “Estará a disposición del Ministerio Público de la Acusación, la justicia provincial y la justicia federal y contará con el asesoramiento de organismos internacionales a través de convenios de capacitación”.

*Centro Unificado de Operaciones. Funcionará en el Gran Rosario. “Su principal objetivo será disminuir la tasa de homicidios, balaceras y violencia. Se sumará a los nuevos despachos 911 que serán desplegados en el territorio provincial y estarán integrados al sistema de inteligencia criminal con mapas del delito en tiempo real.

Esta incorporación de tecnología permitirá mejorar las comunicaciones, no solamente para actuar contra los delitos que más nos duelen (homicidios, balaceras, violencia de género), sino también para el control de los tres nudos críticos que atraviesan nuestra provincia y que son cruciales en la lucha contra el narcotráfico: las rutas nacionales, el río Paraná y el límite norte de Santa Fe”.