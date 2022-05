En medio de la disputa interna que sacude a la alianza opositora entre quienes propugnan y los que resisten la incorporación de ultraderechista Javier Milei, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable". En modo candidato presidencial, Larreta sostuvo que "no es momento de hablar de coaliciones electorales" --de paso, esquivó cualquier definición personal-- y dijo que el espacio opositor está enfocado "en construir un plan de gobierno para cada uno de los desafíos que tiene la Argentina".

"A pesar de que pudo haber habido alguna tensión, algún desencuentro, la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable", aseguró Rodríguez Larreta en referencia a la dura discusión interna que cruzó la semana pasada a la mesa nacional de la alianza opositora por la eventual incorporación a sus filas del diputado nacional y economista ultraliberal.

Tras ese encuentro, la mesa nacional de JxC difundió un comunicado que decía: "Milei no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía". La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que promueve la alianza con Milei, no pudo torcer el tenor del comunicado y, como informó Página/12, resolvió volver a la carga para sumar al diputado ultraderechista. La iniciativa de Bullrich es compartida por el propio ex presidente Mauricio Macri y el resto del ala "dura" del PRO.

Consultado sobre la tensa disputa interna, Larreta dijo que "la regla de funcionamiento" de Juntos por Cambio establece que "cualquier incorporación, como fueron las de (Ricardo) López Murphy, (Facundo) Manes o (Martín) Tetaz tiene que ser por unanimidad" de todos las fuerzas que componen la alianza. Una postura que lo alinea con los dirigentes y partidos que ponen a Milei como un límite a la ampliación de la alianza opositora. Hasta ahora, ese rechazo es sostenido por la UCR y la Coalición Cívica, las mismas fuerzas que hasta hace no tanto consideraban que Macri era un límite...

Rodríguez Larreta volvió a insistir en la unidad de JxC sobre la que proyecta su candidatura presidencial. "Es la primera vez que en un gobierno kirchnerista la oposición está unida", dijo Larreta. "Con esta unidad fuimos a las elecciones y ganamos, enfrentamos la reforma judicial, la reforma de la ley del procurador y ahora el Consejo de la Magistratura. No lo pudieron hacer gracias a nuestra unidad", enfatizó el jefe del gobierno porteño para remarcar como logros de la alianza opositora el bloqueo de todas las iniciativas oficialistas para intentar modificar el cuestionado sistema de Justicia.

Rodríguez Larreta realizó esas declaraciones durante la presentación del plan de prácticas laborales en empresas para alumnas y alumnos porteños del último año de la escuela secundaria, del que –afirmaron— ya participan 600 firmas.

Allí, el jefe de gobierno volvió a embestir contra los planes sociales, que la propia gestión macrista aumentó cuando llegó a la Casa Rosada en 2015. Sostuvo que son beneficios que deben "cambiarse por que no pude ser que desmotiven el trabajo".

En esa misma dirección, Larreta agregó que "la gente no toma un trabajo para no perder el plan" y expresó que debe haber en este aspecto "un cambio filosófico y es que el plan acerque a trabajar", pero afirmó que "eso requiere que la Argentina crezca, que haya desarrollo".

Cuando le preguntaron por las encuestas rumbo a las elecciones de 2023, blanqueó sus aspiraciones: "Tenemos vocación de acceder al gobierno nacional y al de muchas provincias, estamos preocupados por la situación de la Argentina y por la situación social", dijo. De paso, apuntó contra el Gobierno: hay "una inflación que va a venir muy alta y que les come el bolsillo a los que menos tienen", dijo y afirmó que no ve de parte del gobierno nacional "un plan, un rumbo claro".