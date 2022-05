La Corte de Justicia de Catamarca rechazó el Recurso Federal presentado por la defensa del sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, condenado a 12 de prisión el 30 de abril del año pasado, por abuso sexual agravado, y ordenaron su detención. La noticia de la detención del cura, quien había quedado libre hasta que la sentencia quedara firme, fue celebrada por la familia de la sobreviviente, quienes habían organizado una marcha para hoy frente a la Corte en pedido de Justicia.

“Me tiemblan las manos y las piernas, siento un nudo y no puedo respirar. Aún sigo luchando para sobrevivir y no sé si pueda lograrlo. Estoy cansada de esperar, años esperando el juicio, días de tensión en el proceso y una condena que no queda firme aún. Quiero que la justicia piense en mí por un instante", había manifestado la sobreviviente en sus redes a mediados de abril luego de haberse cruzado con el sacerdote en un comercio de Belén.

Desde entonces y ante el tiempo transcurrido sin sentencia firme, la familia de la sobreviviente ayudada por organizaciones feministas y la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, habían organizado una campaña de visibilización, y citado para hoy a una marcha en donde pedirían a la Corte de Justicia celeridad y cárcel común para el cura.

Finalmente, la Corte resolvió ayer no hacer lugar al recurso Federal solicitado por el condenado, y en horas de la noche se supo que había sido detenido en el departamento Belén, donde sucedieron los ultrajes y él residía, para ser enviado finalmente al Penal. Ahora, pero ya desde la cárcel le queda como última instancia el recurso de queja que deberá presentar ante la Corte Suprema de Justicia.

Derrotero judicial

En abril del año pasado, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación lo encontró culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso", y lo condenó a 12 años de prisión aunque estableció que así sería cuando la sentencia quedara firme.

Gutiérrez casó esa sentencia pero la Corte local resolvió en su contra el 30 de diciembre de 2021. Sin embargo, en febrero de este año, y con una nueva abogada defensora, presentó un recurso contra la decisión de la Corte de dejar firme el fallo. Esa presentación fue la que se resolvió ayer, y ordenó que sea detenido.

El caso

Gutiérrez fue imputado en 2015 por un hecho de abuso cometido en contra de una niña de 16 años.

Desde entonces, los diferentes abogados que contrató trataron de dilatar el proceso, en coincidencia con lo pedido y manifestado públicamente el obispo diocesano de Catamarca Luis Urbanc.

En los argumentos de la sentencia, los jueces señalaron que el sacerdote, para cometer los abusos, “gestó un vínculo en el que la niña quedó atrapada, que se prolongó en el tiempo, y que concluyó en abuso sexual con acceso carnal". Además los magistrados comprendieron que ese abuso fue cometido en un contexto de violencia de género.

Al momento de cuantificar la cantidad de años que le correspondían de pena, indicaron que no se encontraron “ponderaciones positivas, por todo ello su condena amerita un quantum alejado de la pena mínima que se establece para el caso”.

Gutiérrez fue el primer sacerdote condenado por abuso en la provincia. Pero, aún restan dirimir otros casos de abuso eclesiástico en la Justicia, entre ellos el de los presbíteros Renato Rasgido y Moisés Pachado, ambos acusados por violar a niños.