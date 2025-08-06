Con la mira puesta en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, los candidatos de Fuerza Patria en La Plata participaron este miércoles de una jornada de formación en gestión pública. La actividad se desarrolló en el Instituto de Capacitación Política (ICP), ubicado en calle 54 entre 10 y 11, y contó con la presencia del intendente Julio Alak.

La capacitación, centrada en herramientas de administración y cercanía con los vecinos, incluyó intercambios de experiencias y reflexiones entre los aspirantes a Diputados, Concejales y Consejeros Escolares. También se abordaron desafíos de gestión y prioridades a futuro, con exposiciones de funcionarios del Ejecutivo local, según informaron desde el municipio a Buenos Aires/12.

“Esta jornada fue un espacio valioso para el intercambio de ideas y experiencias”, expresó Alak. “Nuestros candidatos pudieron compartir consultas, recibir orientación y tomar nota de los desafíos y oportunidades que se presentan en la gestión. Fue un día de aprendizaje y crecimiento”, añadió.

Uno de los ejes de la jornada fue el repaso de las transformaciones recientes en la estructura administrativa del municipio. Entre ellas, se destacaron la creación del Centro de Atención Municipal (CAM), el Centro de Operaciones Municipal (COM) y un nuevo Centro Logístico, lo que permitió centralizar funciones que antes estaban dispersas en más de 100 edificios. La medida, según los organizadores, buscó mejorar la eficiencia en la atención a los ciudadanos.

También se debatieron políticas públicas vinculadas al espacio público, como la recuperación de plazas y parques y el ordenamiento de la venta ambulante. En ese marco, el primer candidato a concejal, Sergio Resa, expuso sobre el Plan de Obras y Mantenimiento Urbano en marcha, uno de los ejes de campaña. “Analizamos los logros alcanzados en estos meses, destacando la recuperación del espacio público, la mejora en la atención ciudadana y la implementación de políticas efectivas”, señaló.



Por su parte, el secretario de Economía del municipio, Marcelo Giampaoli, repasó la situación financiera heredada y el camino de saneamiento económico emprendido desde el inicio de la gestión actual. “Iniciamos un programa de reordenamiento de la gestión municipal y, en apenas un año, logramos cancelar la totalidad de la deuda. Hoy somos un municipio superavitario”, afirmó.

El encuentro incluyó además discusiones sobre transparencia institucional, el plan de renovación del alumbrado público y proyectos de infraestructura vial e hidráulica. Participaron los candidatos a Diputados Lucía Iañez, Paula Lambertini, Lucio Denápole, Claudia Gallardo, Cristian Vander y Carola Corra, junto a los postulantes a concejales y consejeros escolares de la capital bonaerense.