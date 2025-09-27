"Lo que pasó en las Naciones Unidas no quiere decir simplemente que están en desacuerdo con la posición de (Benjamin) Netanyahu, sino que no hay nada que Netanyahu tenga para decir que pueda gozar de algún tipo de credibilidad ni que valga la pena ser escuchado, porque lo que dice el aparato israelí frente a los hechos ya no es creíble", señaló el periodista y filósofo Martín Gak tras el discurso del presidente israelí ante la ONU, en el que decenas de delegados de varios países del mundo se levantaron de sus asientos y retiraron de la sala.

En diálogo con la 750, Gak repasó las últimas noticias del genocidio en Gaza y advirtió que el jefe de Estado de Israel goza de buena salud en las encuestas locales, a pesar de que la opinión internacional le dé la espalda. "Todo el mundo está viendo lo mismo, obviamente hay una discrepancia irreconciliable entre lo que estamos viendo con nuestros propios ojos y lo que los israelíes están diciendo que pasa", subrayó el especialista en religión y ética.

Analistas internacionales, periodistas y diversos especialistas estiman que la cifra de muertos en Gaza oscila entre 250 mil y 600 mil personas. De ese total, solo 60 mil fueron indentificados con nombre y apellido, por eso las comunicaciones oficiales muestran ese número.

"Es definitivamente un infanticidio masivo, una destrucción de la infraestructura civil, una serie interminable de crímenes de guerra. Entonces, en este momento podemos hablar del 7 de octubre, pero me parece que empalidece en comparación a lo que nos encontramos", planteó el periodista argentino radicado en Alemania.

Ante la ONU, en una entrada que estuvo colmada de abucheos (a excepción del delegado argentino, quien se quedó por orden de Javier Milei), Netanyahu negó las acusaciones de genocidio y ratificó que no reconocerá al Estado de Palestina.

Si bien en Israel también existen voces opositoras a las políticas de Netanyahu, como las del periodista Gídeon Levy, el expresidente del parlamento Avraham Burg o el legislador de izquierda Ofer Cassif, por nombrar tres casos, la sociedad israelí en su conjunto se muestra muy favorable a la avanzada genocida contra los palestinos.

"Hay gente que abiertamente lamenta que Israel no puede solucionar esto desde adentro porque las encuestas siguen arrojando que el 80 por ciento de los israelíes está de acuerdo con la limpieza étnica de Gaza. No hay una preocupación particular de crímenes de guerra", alertó Gak en Escuchá Página|12.

Y concluyó: "Creo que de parte de la prensa occidental hay cierta necesidad de decir: 'esto no es Israel, esto es Netanyahu'. Pero es una salida muy fácil a lo que es un proyecto de ocupación de 80 años, con un saldo de muertos, torturados, violados, niños desaparecidos, alrededor de 400 chicos raptados cada año. Israel es uno de los únicos países, sino el único, que tiene un sistema carcelario militar para niños".