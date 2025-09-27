Dufaur, una pequeña localidad de 165 habitantes a 600 kilómetros de Buenos Aires hacia el sudoeste de la provincia, en el partido de Saavedra, propone viajar en el tiempo con una experiencia turística única. Una visita guiada teatralizada que recorre cinco cuadras y retrocede hasta 1900 llegando a 1950, cuyos actores son los mismos vecinos del pueblo. Este sábado a las 16 se llevará a cabo este evento que invita a conocer la comuna.



Desde el año 2016, el grupo Raíces de Campo comenzó a realizar estas visita teatralizadas, una experiencia de teatro a cielo abierto que recorre los espacios del pueblo mientras se recrea la vida que tenía la localidad hace aproximadamente 100 años.

Según le comentó Julio Couderc, emprendedor del grupo Raíces de Campo, a un medio local, la visita está orientada alrededor del ferrocarril, que dejó de pasar por la localidad a finales del siglo XX. La situación causó un éxodo rural, que era el motor de la actividad agropecuaria, sobre todo de cereales.

"Cuando llega, el visitante se encuentra con un rancho donde vive un matrimonio que ya no trabaja más en el campo y que ahora vive en el rancho, con sus costumbres. Pasamos por la escuela, los recibe el cura de la iglesia, pasando por diferentes actividades económicas también, como el panadero, una fonda. Mucha gente se emociona, porque recuerda aquel abuelo, aquel bisabuelo que también era panadero, o era lechero, o recuerda esas cuestiones de hace mucho tiempo que son parte de la identidad. Termina esta experiencia, esta visita, en la estación de tren, que es lo que un poco nos marca como un origen a la localidad y como un final por aquel momento que dejó de pasar el tren”, afirma Couderc.

Lo interesante de la actividad es que son los vecinos mismos del pueblo quienes encarnan esos personajes y esas historias del pasado ese día, aún sin ser actores profesionales. “Hay que valorar que acá en Dufaur siempre te vamos a atender los propietarios de los alojamientos, de los restaurantes. Te vas a sentir como en tu casa, como en tu familia cuando te reciben. Somos todos vecinos que decidimos empezar a trabajar en turismo y recibir con el mayor de los amores”, concluye Courderc.

La actividad será este sábado a las 16hs, en el Parque Municipal Dufaur. Se trata de una actividad a la gorra. Para más información consultar las redes sociales.