El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo desde el 2011. La elección de esa fecha se debe a la similitud fonética, en el idioma inglés, entre “May the 4th (fourth) be with you” (Qué el 4 de mayo te acompañe) y “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe), la emblemática expresión que acompaña todas las películas de la saga creada por George Lucas en 1977.

Margaret Thatcher y Star Wars

El juego de palabras nació el 4 de mayo de 1979, a raíz de una publicación del diario británico London Evening News, en la que felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía la nota.

Sin embargo, la fecha no adquirió popularidad global hasta el 4 de mayo de 2011, cuando un cine canadiense llamado Toronto Underground Cinema organizó un festival en el que se proyectaron todas las películas de Star Wars.

A partir de entonces, la iniciativa se difundió en Internet, se extendió por todo el mundo y se fortalece cada año, detalla la página de Disney, compañía que adquirió los derechos de la franquicia en 2012.

Todo sobre Obi Wan Kenobi, la nueva serie de Disney+

La nueva serie de Obi Wan Kenobi estará disponible exclusivamente en Disney+ el próximo 25 de mayo, con el regreso de Ewan McGregor caracterizando al legendario maestro jedi.



Según el primer tráiler difundido, la producción tiene lugar diez años después de los eventos que se muestran en la película "Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith" (2005), donde Obi Wan enfrentó su mayor derrota: la corrupción y la caída de su mejor amigo Anakin Skywalker.

Skywalker había sido su aprendiz, pero terminó recurriendo al lado oscuro de la fuerza y se convirtió en el poderoso villano Darth Vader, quien aparecerá en la nueva serie con la interpretación de Hayden Christensen.

El reparto lo completarán Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

Dónde ver toda la saga de películas

La saga completa de Star Wars está disponible en Disney+. Dentro de la plataforma, hay varias subcategorías dedicadas a material original de Disney+, series, películas, cortos y una categoría vintage con los productos de los ochenta.

Existen tres grandes bloques: la trilogía original, las tres precuelas y las tres secuelas de reciente estreno. Además, se encuentran series adicionales que pueden inyectarse en momentos muy concretos.

¿En qué orden puedo ver las películas y series de Star Wars?

Hay dos formas de maratonear las películas y series de Star Wars: por orden cronológico o según las fechas de estreno.

Star Wars por orden cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma Star Wars Episodio II: El ataque de los clones Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith Obi-Wan Kenobi Star Wars: La Remesa Mala Solo: Una historia de Star Wars Star Wars Rebels Rogue One: Una historia de Star Wars Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi The Mandalorian (2019) + Temporada 2 El libro de Boba Fett Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker





Star Wars por orden de estreno

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983) Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002) Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Solo: Una historia de Star Wars (2018) The Mandalorian (2019) Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) The Mandalorian Temporada 2 (2020) La Remesa Mala (2021) El libro de Boba Fett (2021) Obi-Wan Kenobi (2022)

