Julia tiene 24 años y semanas atrás sufrió el robo de su teléfono celular cuando viajaba en colectivo. El asalto, que podría haber terminado en uno de los tantos que ocurren a diario y que no se denuncian, sumó un segundo episodio que pone en la mira a las billeteras virtuales: los ladrones accedieron a Mercado Pago, le vaciaron la cuenta y hasta pidieron un crédito. A pesar de los reclamos, la joven no logró recuperar todo su dinero y denuncia la falta de respuestas de la empresa.

El doble robo que sufrió Julia se volvió una modalidad habitual en la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de los celulares, los delincuentes pusieron el foco en las billeteras virtuales, una modalidad de pago que si bien ya venía en aumento, se masificó en 2020 por la pandemia de Covid. Al relato de la joven, que contó a AM750 y Página/12 el calvario que vive desde hace semanas para recuperar su dinero, se le suman decenas de usuarios de esas plataformas de pago que sufrieron robos similares.





“Lo primero que hice fue revocar el acceso al mail. Después, quise bloquear Mercado Pago, porque tenía plata y las tarjetas. Pero para cuando pude entrar, me pidió una verificación de dos pasos para verificar la identidad que no pude continuar porque no lo hacía desde el número de teléfono asociado a la cuenta”, explica Julia, dos semanas después del asalto.





Mientras pasaban las horas entre trámites para obtener un nuevo chip con su número, los asaltantes accedieron cambiaron el chip de celular, ingresaron a su cuenta en Mercado Pago y no sólo le vaciaron la cuenta (tenía 18 mil pesos), sino que además pidieron un crédito de 15 mil pesos dentro de la app. Julia se enteró de los movimientos mucho después, ya que además habían cambiado el correo electrónico al que se envían las notificaciones.







Mercado Pago y las billeteras virtuales en la mira

La modalidad de robo a través de este tipo de plataformas quedó en la mira en un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo del fiscal Horacio Azzolin. Según un informe de 2021, la cantidad de denuncias sobre este tipo de casos aumentó sustancialmente: “Los casos asociados a Mercado Libre y Mercado Pago pasaron de 10 en 2020 a 304 en 2021”.

En este sentido, desde la fiscalía especializada en ciberdelincuencia destacaron que “encuentra sentido que los autores de estos delitos hayan encontrado un interés particular en explotar este tipo de cuentas, correspondientes a plataformas electrónicas de pago y compraventa en un período en el que el comercio se volcó abruptamente a modalidades virtuales”.

Un dato lo grafica a la perfección: según el informe, el acceso ilegítimo a sistemas o datos informáticos aumentó con fuerza entre 2020 y 2021. Antes de la pandemia ascendían a 229, mientras que en los 12 meses posteriores se relevaron 1.220.

La falta de respuestas de las empresas

Como Julia, que expuso en las redes sociales la situación que vivió tras el robo de su celular, hay decenas de usuarios de billeteras virtuales que revelaron haber sufrido situaciones parecidas. En todos los casos, con un denominador común: la falta de respuestas claras de las empresas y de factores de seguridad que permitan el acceso a las cuentas para bloquearlas e impedir los robos.

“La respuesta de Mercado Pago era que no iban a poder anular los pagos. Una vez que se viralizó mi tweet me mandaron un mail diciéndome que analizarían el caso”, contó Julia a este medio. “Yo llamaba a Mercado Pago y me decían que no podían ayudarme porque no me comunicaba desde la línea telefónica que estaba asociada, y que era la que me habían robado”, agregó.

Tras varios días, a la usuaria le confirmaron que podrían anular el crédito, aunque en principio no le devolverían el dinero que tenía en su cuenta. “No hicieron una transferencia, que sería más fácil de rastrear, sino que generaron un código QR de pago que escanearon”, explicó. “Yo quiero que me devuelvan la plata, no voy a usar más la app, hay fallas de seguridad y la atención al cliente es muy difícil, no hay cómo comunicarse si no estás dentro de la app”, agregó.

Desde Mercado Pago afirman que todas las denuncias de los usuarios se estudian "caso por caso" y afirmaron que "el ingreso a la app está protegido con el mismo método que tenga el usuario en su dispositivo". "Si un ladrón puede acceder al celular, podrá hacerlo también a la aplicación", indicaron.

Qué medidas de seguridad tomar con Mercado Pago y otras billeteras virtuales

Consultado por Página/12 y AM750, el experto en ciberseguridad Gabriel Zurdo explicó que existen “bandas organizadas de ciberdelincuentes que preparan el terreno para el robo de plataformas de dinero virtual”. “En Argentina se roban entre 300 y 350 celulares por día, va en aumento, por el contenido al que se puede acceder”, explicó.

Por eso, recomendó seguir varios pasos ante el robo de los celulares:

Inmediatamente comunicarse con la compañía telefónica para dar de baja el chip y solicitar una tarjeta SIM nueva.

Cambiar todas las contraseñas. “Antes de escruchar el teléfono físico, buscan contraseñas o aplicaciones y a partir de ahí toman el home banking, Gmail, redes sociales y billeteras virtuales”, alertó Zurdo.

No esperar hasta fin de mes para verificar saldos de tarjetas de crédito y en billeteras virtuales.

Activar la opción para que las apps informen los gastos que se realizar.

Utilizar contraseñas complejas, que incluyan combinaciones alfanuméricas y caracteres especiales. Según Zurdo, más del 60 % de los usuarios repite contraseñas en diversas aplicaciones.

“Buscan hacer estas estafas o robos en momentos en que no se pueda hacer el reclamo porque no hay un 0800 operativo. Por eso se repiten los fines de semana o feriados”, remarcó el experto en ciberseguridad.