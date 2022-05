El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren, se refirió este miércoles a la crisis que vive el país, las internas del Gobierno y el rol de la oposición.



Sobre el primer punto, señaló que se debe buscar una salida al mal momento económico con consensos amplios. Una mesa de diálogo donde participen todos. "Y cuando digo todos, hablo también de la oposición", aclaró en diálogo con Mediodía 750, por AM750.

Sin embargo, repudió que, pese a las críticas, desde Juntos por el Cambio las internas no dejan en claro quiénes son interlocutores válidos. "Además, porque no se sabe lo que piensan. No dan una sola idea", añadió.



De Mendiguren relativizó, además, las diferencias en el bloque gobernante. Señaló que nadie duda "del rumbo" que debe tener el Estado y que, en todo caso, se trata de debates sobre "los tiempos y las formas" que se deben dar al interior del espacio.





Las internas en el Frente de Todos

"Nosotros el rumbo no lo dudamos. Podemos discrepar en los ritmos. Pero sabemos que de la crisis se sale produciendo, dándole confianza a los que producen y no a los que especulan", sentenció el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

El industrial señaló que de la crisis "se sale a través de la recomposición del salario y a través de un acuerdo para el desarrollo nacional". Y consideró que "los tiempos y la forma, es un debate interno", que "nadie duda cuál es el modelo".

El "Vasco" desarrolló en este punto una comparación con la oposición: "La oposición cuando asumió no dudó en decir que su alianza era con la especulación financiera.



"Hoy nosotros, todos juntos, descartamos este camino. Todos juntos, y fue así lo que se hizo durante la pandemia, se salió al rescate más grande del que se tenga memoria para las pymes. Todo lo que se hizo no es poco. Pero partió de una decisión política. En eso estamos claros", remarcó.

La "hipocresía" de la oposición

"La inflación es lo que hoy más nos preocupa, porque atenta contra el poder adquisitivo del salario. Tenemos que entender que esta inflación no es una más. Es una inflación que por su gravedad y características requiere de acuerdos amplios", agregó De Mendiguren.

Y aclaró que cuando habla de este tipo de acuerdos no se refiere "solamente al oficialismo". "Estamos en un momento donde tenemos diferencias que hay que resolver internamente y la posición ni que hablar", comentó.

El dirigente industrial explicó que esto así, ya que la inflación que vive el país "no es una más". Sino que tiene que ver con el duro impacto de la herencia macrista sumada a la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania.



"Esto hay que ponerlo en análisis para tomar entre todos resoluciones. Y cuando digo todos, hablo también de la oposición. Porque los veo en una hipocresía pocas veces vista", lanzó.

Luego, concluyó: "Primero, porque no se sabe qué interlocutor hay. Además, porque no se sabe lo que piensan, porque no dan una sola idea".