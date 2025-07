Las internas en la Casa Rosada entre el sector que lidera Santiago Caputo y el de Karina Milei crecen en medio de las negociaciones por el cierre de listas. Entre otras cuestiones, los roces en el "triángulo de hierro", se dan por diferencias sobre cómo encarar la estrategia electoral a nivel nacional. Aumentan, además, los cuestionamientos contra los armadores de Karina: Martín y Lule Menem porque desde algunos sectores consideran que las negociaciones que ellos están encabezando en cada una de las provincias, con el objetivo de conseguir legisladores provinciales propios, tensa el vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores. Los mandatarios provinciales, como muestra del enojo porque no reciben fondos del gobierno nacional, y porque LLA se mete en sus armados locales, empiezan a soltarle la mano al gobierno en el Congreso de la Nación.

Después del quórum que consiguió este miércoles la oposición en la Cámara de Diputados, y la presión cada vez más grande que están ejerciendo los gobernadores, en la Casa Rosada encendieron todas las alarmas y teman estar ingresando "en un escenario de pérdida de gobernabilidad". "Es un rubicón que enfrentamos y que tenemos que sortear", dicen.

Muchos de los gobernadores que jugaron a favor de la Casa Rosada durante el último tiempo, incluso para sostener los vetos del Presidente, no fueron recompensados ni tenidos en cuenta y, por eso, están presionando al oficialismo. En ese sentido, desde la Casa Rosada interpretaron como un mensaje de "agotamiento" las fotos que varios de ellos se sacaron en el CFI junto a mandatarios provinciales opositores como Axel Kicillof o Ricardo Quintela. Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, además de la foto, firmaron un proyecto que aún no se presentó en el Congreso para reclamar fondos que consideran que les corresponden.

"Hay varios que se inmolaron y nunca les pagamos. Es difícil ahora volver a pedirles y que cumplan. Estamos con ese problema", reflexionan en el oficialismo y añaden: "Todavía estamos a tiempo de cambiarlo, pero no es infinita la paciencia y el riesgo que corremos es que se empiecen a juntar todos los que están hinchados las bolas".

En el oficialismo hay quienes cuestionan la estrategia que los Menem están utilizando para negociar con los gobernadores durante los cierres de listas provinciales. "Con los gobernadores se puede negociar de dos formas: o con plata o con política", analizan y consideran que: en primer lugar, la Casa Rosada no le está bajando fondos a ninguna provincia --ni a las opositoras ni a las aliadas-- y, en segundo lugar, recuerdan que los gobernadores también están molestos en los temas "políticos", porque los Menem están tirando de la cuerda en las negociaciones locales presentando listas propias. Eso, opinan desde un sector del gobierno, puede perjudicar, además del humor de los gobernadores en el Congreso, los cierres de las listas nacionales en octubre. "Tenemos que dejar de ser insensatos", puntualizan.

Este miércoles la oposición consiguió en la Cámara de Diputados el quórum para una sesión importante ya que, en el temario, estaba incorporada una reforma de la ley de DNU para limitar el uso que Javier Milei hace de los mismos. Ese es el punto de lo que se iba a tratar ayer en el Congreso que más le preocupa al oficialismo ya que actualmente la ley permite que un DNU sea válido mientras no sea vetado por ambas cámaras y eso podría ser modificado. "Que haya habido quórum significa que el Congreso está fuera de control", opinan algunos en La Libertad Avanza y creen que, si bien esa no es una pelea que "esté perdida", conservar la gobernabilidad de acá a fin de año --cuando creen que los números le serán más favorables en el Congreso-- será una tarea difícil.

En este momento LLA tiene seis senadores que le responden a Milei y esperan, tras las elecciones, tener cerca de 14. En cuanto a los diputados, reflexionan: "Si hacemos bien las cosas, y dejamos de cometer errores, podemos llegar a tener 90 o 100, sino no vamos a llegar a los 80".

Por caso, usan el ejemplo de lo que pasó en la provincia de Corrientes con Gustavo Valdés, para criticar la estrategia que están llevando adelante los Menem en las provincias. Allí, dicen, el gobernador estaba dispuesto a negociar y cerrar un acuerdo de unidad con LLA, como pasó en Chaco con Leandro Zdero, pero no ocurrió. Explican que el correntino, en caso de llegar a una alianza, hasta estaba dispuesto a darle a LLA dos diputados nacionales para las listas de octubre, pero que por "los requisitos desmedidos" de los Menem no le dejaron a Valdés más opción que ir separados.

"No tiene sentido que hagamos esas cosas. Nos matamos por meter un diputado provincial cuando nuestra prioridad debería ser lo nacional para impulsar desde el Congreso las reformas estructurales que queremos hacer a partir del año que viene", subrayan. Para el sector enfrentado a los Menem, es imposible que Karina Milei avale ese comportamiento porque, en teoría, Milei les habría dicho a sus funcionarios de mayor confianza que el objetivo de este año tenía que ser "construir gobernabilidad". "Si los gobernadores nos apoyan en las peleas nacionales, pero después nos los ponemos en contra en las elecciones provinciales no vamos a llegar a ningún lado", reflexionan y temen por el rechazo de los vetos que Javier Milei quiere hacer en el corto plazo.

Cerca de Karina buscan blindarse y dicen que la pelea, en realidad, no es entre Santiago Caputo y los Menem, sino entre Caputo y Karina. Y añaden en tono amenazante: "Milei sabe todo y siempre se pone del lado de su hermana, sin importar quién esté enfrente". Sin embargo, también reflexionan que, por ahora, el mandatario prefiere sostener una postura "equilibrada" y no tomar partido por ninguno de los dos bandos. "Estas peleas no van a implicar la salida de nadie y no se va a romper el triángulo de hierro", se atajan del otro lado.