Cristina Fernández de Kirchner recibirá este jueves la primera visita de peso político internacional. Previa autorización judicial, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ingresará al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. El encuentro tiene un plus en cuanto al hecho político ya que el mandatario brasileño no mantendrá, por caso, una reunión bilateral con Javier Milei en el marco del encuentro del Mercosur que se está realizando en Buenos Aires. “La visita de Lula es importantísima, y además es la advertencia política de lo que va a suceder, que es una gran campaña internacional”, dijo a Página/12 el parlamentario de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlasur, Gabriel Fuks.

"Autorízase a Cristina Fernández de Kirchner a recibir la visita en el domicilio donde cumple su prisión domiciliaria del Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a realizarse el próximo jueves 3 de julio", dice el escrito firmado por el juez Jorge Gorini, quien tomó la decisión de permitir la visita --aún sin horario definido-- del mandatario brasileño al ser el juez de ejecución de la condena contra CFK en la causa Vialidad. Además, Gorini reiteró la advertencia de que la expresidenta debe dar "estricto cumplimiento a la regla de conducta" que consiste en "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Es más que probable que la tranquilidad del barrio se pierda una vez que llegue la comitiva brasileña. Lula es uno de los mandatarios latinoamericanos que mejor imagen tiene en la Argentina.

Luego de conocerse el fallo de la Corte contra CFK, Lula se comunicó telefónicamente con la exmandataria para manifestarle su apoyo ante la persecución judicial. “Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando”, aseguró el jefe de Estado de Brasil en una publicación en redes sociales. “Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”, agregó. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) contó detalles de su comunicación con Cristina Kirchner en una entrevista para el podcast “Mano a Mano”, conducido por el rapero brasileño Mano Brown. “El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”, señaló Lula.

En diálogo con este diario, Fuks resaltó la trascendencia de la reunión del mandatario brasileño con CFK. “La visita de Lula es importantísima, y además es la advertencia política de lo que va a suceder, que es una gran campaña internacional. Cristina está siendo vista como una perseguida política en la región pero también fuera de ella”, afirmó el parlamentario del Mercosur y expresidente de la delegación argentina en el órgano supranacional. “Que Lula pueda visitarla es una gran noticia y creo que de alguna manera, a gran escala, es la manera en que el Gobierno tendrá que entender que esto va a ser permanente, porque la figura de Cristina no se va a apagar por estar detenida, aunque sea en su domicilio”, evaluó Fuks y remarcó la importancia de que crezca cada día más el apoyo a CFK desde el exterior. “Siempre la presión internacional juega un papel. En más de 20 países hay comités de solidaridad, hay pronunciamientos de presidentes y expresidentes, hay redes políticas internacionales, y van a comenzar los pronunciamientos políticos de organismos internacionales”, afirmó y recordó que “esto ya pasó años atrás con la campaña de Lula Libre, que indudablemente tuvo un impacto". "Por algo lo advirtió ayer la jueza María Servini de Cubría”, sostuvo. Entre los países en los cuales se conformaron comités de apoyo a la expresidenta se encuentran todas las naciones de América del Sur, junto a países de otras regiones, como Honduras, Canadá, Francia, España y Suiza, entre otros.

Por otra parte, Fuks hizo referencia a la posibilidad de que el Parlasur se pronuncie para defender a Cristina Kirchner de la persecución judicial. “Aún el Parlasur no se ha reunido. Nosotros hicimos dos presentaciones de un documento del bloque de Unión por la Patria, cuando todavía no había llegado la ratificación de la Corte a la condena de Cristina, aunque ya estaba circulando la noticia. Pedimos presentar una posición que no pudo ser llevada a votación, pero que contó con el acompañamiento de varios sectores de la delegación brasileña, entre ellos el senador del PT Humberto Costa, quien además participó de las reuniones virtuales que se hicieron pidiendo por la libertad de Cristina, y también del Frente Amplio de Uruguay, entre otros actores”, señaló Fuks. “Esperamos que en la próxima sesión podamos tener un pronunciamiento firme sobre esta cuestión”, completó.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli