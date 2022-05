Los intendentes PRO saldrán a marcar la cancha. El jueves en La Plata harán un encuentro, al que asistirán una veintena de los mandatarios provinciales, para volver a marcar que serán ellos quienes decidirán a qué candidato a gobernador apoyar. Si bien hay varios anotados del PRO (Diego Santilli, Cristian Ritondo, Javier Iguacel), los intendentes todavía pretenden incluir a uno de los propios, que podrían ser Julio Garro o Néstor Grindetti. El acto es una forma de decirle a Santilli que no tiene el apoyo garantizado para 2023 de los que manejan el territorio. Algo de eso ya se lo comunicó esta semana, café mediante, Grindetti a Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno debió aceptar que los intendentes pueden querer jugar con un candidato propio.

El encuentro tiene a Santilli como el destinatario más claro del mensaje, pero no quiere decir que no sea también una advertencia para los precandidatos que corren con otras escuderías (además del de Larreta, está Ritondo, respaldado por María Eugenia Vidal, e Iguacel, al que banca Patricia Bullrich; este último tiene la ventaja de ser, él mismo, intendente de General Sarmiento). Cada uno de esos candidatos está detrás de un postulante a la presidencia que sabe que sin la provincia de Buenos Aires es imposible ganar tanto las PASO de Juntos por el Cambio como las generales. Pero, más allá de la pluralidad de candidatos, el acto de los intendentes principalmente es un aviso para Larreta, que es el que se muestra más activo en digitar las candidaturas. De hecho, viene recorriendo el conurbano para apuntalar a su ex vicejefe de Gobierno.

La reunión de intendentes, según explicaron quienes la organizan, tiene como objetivo plantarse en la interna y dejar en claro que "así como en 2021 los intendentes fueron necesarios para darle sustento a Santilli, ahora también la política provincial pasa por ellos. Así que van a decidir a quién acompaña: Santilli, Ritondo o alguna alternativa como Iguacel, Garro, Grindetti". Eso está lejos de ser definido, pero quieren que quede claro que el respaldo político es un camino de doble vía: "Nos acoplaremos a lo de Santilli y Ritondo o ellos se tendrán que acoplar a nosotros".

Esto surgió también en un café en Parque Patricios en el que se juntaron a charlar Larreta, Garro y Grindetti. Allí, el intendente de Lanús le dijo al jefe de Gobierno que es genuino que Santilli quiera ser el candidato a gobernador, pero que los intendentes no están alineados de forma automática. Y que tanto él como Garro tienen aspiraciones. Ecuménico, Larreta las aceptó, pero les pidió que haya "reglas de juego claras y limpias" para competir.

Todo esto resurgirá en la cumbre del jueves en el Club San Luis de La Plata. Se calcula que irán unos 20 intendentes, en total. Entre ellos, estará la línea que crearon Grindetti y Garro, llamada "Hacemos Juntos", que viene trabajando en sumar dirigentes locales del peronismo, del radicalismo y vecinalistas. También se discutirá en el encuentro la posibilidad de sumar nuevos aliados para tener más volumen hacia 2023.

Por ahora, el apoyo a los candidatos en la provincia de Buenos Aires está repartido. Larreta, naturalmente, viene intentando sumar de manera definitiva a los intendentes del conurbano propios detrás de Santilli, de forma de lograr masa crítica y desplazar a los otros candidatos. Ritondo, en tanto, tiene sus propios referentes, apalancados por el apoyo de la ex gobernadora Vidal. Y Bullrich lanzó su línea interna. A todo esto, hay que sumar este grupo de intendentes PRO que busca su propio candidato.

Nadie se queda quieto: de hecho, el jefe de Gobierno agendó para el viernes de esta semana una recorrida por La Matanza que tendrá el doble objetivo de apuntalar a Santilli como de mostrarse activo como precandidato presidencial. Además del senador del PRO, estará en esa recorrida el referente de la Coalición Cívica, Héctor "Toty" Flores, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y Florencia Arietto, quien abandonó el equipo de Bullrich para sumarse al de Santilli. Es algo que la presidenta del PRO no le perdona.