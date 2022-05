La Ley de Educación Ambiental Integral ( Ley N° 27621) promulgada el 3 de Junio de 2021 recupera debates iniciados por los movimientos ambientalistas en las últimas décadas. La norma instala algunas preguntas y desafíos a las prácticas de enseñanza vinculadas a temáticas ambientales, promueve la reflexión sobre el rol del Estado en relación a los conflictos ambientales y, especialmente, permite poner en cuestión el rol docente frente a la crisis ambiental global que, según datos de los expertos, se acelera y complejiza de manera preocupante y, quizás, terminal.

Según el 6° informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático es “extremadamente probable” ( 95 a 100 por ciento de probabilidad) que el calentamiento global cruce la peligrosa marca de 2 grados Celsius para fines de este siglo, con altas posibilidades de alcanzar 1,5 en los próximos 20 años, si las emisiones de carbono se mantienen en su nivel actual. El documento también afirma que “Es inconfundible que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”, dejando fuera de dudas el origen antropocéntrico de esta crisis ambiental.

La Ley de Educación Ambiental Integral (LEAI) recupera, describe, conceptualiza y toma posición frente a problemáticas, tensiones y conflictos ambientales que la sociedad experimenta y manifiesta desde hace años. Pero como toda Ley, por si misma, por su sola promulgación, no promoverá cambios en la sociedad si no es impulsada, implementada y puesta en práctica con la mediación de ciudadanos comprometidos con sus objetivos. El mismo texto de la ley promueve la necesidad de participación y mediación docente para su cumplimiento, señalando algunos instrumentos de participación jurisdiccional y nacional. Sin embargo, considero que la motivación generada por el cumplimiento de la ley no es suficiente, es necesario actuar como respuesta al estado de crisis ambiental global del que somos parte como individuos adultos y responsables. Esta conciencia implica un compromiso y participación del docente como ciudadano, mas allá de su rol dentro de las instituciones escolares.

Si consideramos la situación actual de abordaje de las cuestiones ambientales en la escuela, reconocemos un camino recorrido en la presentación y sensibilización de estas problemáticas, pero es necesario complejizar las propuestas didácticas. Superar, por ejemplo, las simplificaciones excesivas que justifican los conflictos aplicando conceptos difusos y sin profundidad discursiva (los incendios forestales ocurren “por el calentamiento global”), avanzar mas allá de ofertas didácticas ingenuas y romantizadas (“tirar papelitos dentro de los cestos”, “reutilizar plásticos”, “clasificar residuos”) . Proponer problematizar e investigar qué hay en el origen de los conflictos ambientales en términos de disputas territoriales, apropiación desigual y extractivista de recursos (o bienes comunes), creciente inequidad en la distribución de los beneficios, supremacía conceptual del modelo de organización general del sistema de producción, acumulación y consumo que genera cada vez mayor pobreza, riqueza y desigualdad.

En este marco, es fundamental revisar el rol de la ciencia, la tecnología y la educación. El 6° informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático refiere además que "El éxito y la importancia de los recientes movimientos climáticos también aportan elementos para repensar el papel de la ciencia en la sociedad". En este sentido, es cada vez más numeroso el grupo de científicos y científicas de todo el mundo que proponen replantear su rol, llegando a promover iniciativas como huelgas climáticas

Creo que la LEAI no debería impulsarnos, solamente, a mejorar la potencialidad didáctica de nuestras propuestas de enseñanza, sino a repensar y potenciar nuestra participación y posicionamiento político frente a la crisis ambiental global. Conocer, participar y accionar en relación a los conflictos ambientales locales, con una perspectiva global, compleja, instruida y actualizada, es un requisito de base para la construcción de un rol docente acorde a las demandas de la sociedad de nuestro tiempo.





*Profesor Investigador, coordinador de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación Primaria, con orientación ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).