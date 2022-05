El conductor de un auto sorprendió a los vecinos de San Antonio de Padua que no pudieron creer la maniobra que realizó con su vehículo sobre una calle que recién había sido arreglada por un grupo de obreros.

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad y se puede ver cómo el auto cruza por la calle y queda atrapado por el cemento fresco.

Los vecinos quedaron sin palabras cuando vieron la secuencia, pero señalaron que no había ningún tipo de señalización de advertencia a los conductores sobre las obras.

"El señor que se quedó anoche acá, era un matrimonio mayor. La señora no podía salir del auto y el hombre se sacó las zapatillas y caminó descalzo. Metió maderas para poder sacar el auto y no se movía. Estuvo como dos horas intentando sacar el auto, él no dio ninguna explicación", detalló uno de los testigos de llamativo hecho.

Mirá la insólita secuencia en el video.