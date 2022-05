Rosario Central recibirá a un Estudiantes de La Plata plagado de juveniles en un partido válido por la decimocuarta jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional el cual marcará la despedida de Marco Ruben como jugador profesional en el marco de un Gigante de Arroyito que estará completo ya que se vendieron todas las entradas disponibles para el último juego del ídolo.

El encuentro se jugará en el estadio de Arroyito a las 19, con Pablo Giménez como árbitro, Ariel Penel a cargo del VAR y la televisación de TNT Sports.

Rosario Central viene de caer frente a Huracán por 2 a 1 con un jugador más que su rival. Buscará cerrar la competencia con un triunfo en el partido que significará la despedida de su último ídolo y goleador histórico, Marco Ruben.

Una modificación presentaría Leandro Somoza en el once inicial y la misma será el ingreso de Ruben, quien hará dupla ofensiva junto con Alejo Véliz, mientras que Lucas Gamba saldrá del equipo y deberá esperar su chance desde el banco de los suplentes.

Por su parte, Estudiantes de La Plata ya está clasificado y el entrenador Ricardo Zielinski optará por un equipo alternativo en el que podría debutar el tercer arquero, Juan Pablo Zozaya, ya que Jerónimo Pourtau dio positivo en coronavirus.

Además, las bajas de Leandro Díaz y Jorge Morel, quienes están suspendidos por haber llegado a la quinta amarilla, y de Brian Orozco con un fuerte golpe en el empeine, les abrirían la posibilidad a varias caras nuevas que suelen desempeñarse en la reserva del equipo platense.

El miércoles Marco Ruben anunció su retiro del fútbol profesional, una noticia esperada pero que igual motivó a los canayas a una despedida memorable. El Gigante de Arroyito estará repleto a la hora del partido.

“Necesito disfrutar de otras cosas de la vida. El fútbol para mí es mucho pero no lo es todo, y necesito reencontrarme con otras cosas de la vida, con mis hijos por ejemplo”. “El sábado ante Estudiantes va a ser mi último partido, es una decisión trabajada y segura, con bases sólidas y me siento feliz de afrontar este momento con orgullo. Quiero que este sábado sea muy especial y que la gente me vea estar en la cancha como en mis mejores momentos”, confesó el ídolo durante la conferencia de prensa en la que formalizó su retiro.

Rosario Central - Estudiantes (LP).

Zona B - Fecha 14.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Ariel Penel.

Hora: 19. TV: TNT Sports.

.

Rosario Central: Gaspar Servio; Facundo Almada, Julián Velázquez, Juan Komar, Lautaro Blanco; Claudio Yacob; Mateo Tanlongo, Luciano Ferreyra, Marcelo Benítez; Alejo Véliz y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Estudiantes (LP): Juan Pablo Zozaya; Emanuel Beltrán, Santiago Nuñez, Bruno Valdez, Nicolás Fernández; Hernán Toledo, Bautista Kociubinski, Nelson Deossa, Carlo Lattanzio; Franco Zapiola y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.