El exarquero José Luis Feliz Chilavert volvió a confesar su deseo de competir por la presidencia en Paraguay. Fechada en abril de 2023, en menos de once meses habrá elecciones en el país sudamericano para decidir al sucesor de Mario Abdo Benítez. El futbolista dijo que se viene preparando para el cargo "hace más de diez años" y no dudó en reconocer que su proyecto está basado en las recetas neoliberales que han tenido poco -o nulo- éxito en Latinoamericana.

En ese sentido, ante la consulta sobre qué políticos argentinos se inspiro para su plataforma, Chilavert eligió a dos referentes de la (ultra)derecha argentina: Mauricio Macri y Javier Milei: "Más o menos sigo esas ideas", dijo.

Sobre su proyecto de gobierno, en tanto, describió que su plan es ir contra "la agenda 2030, que por ahí ustedes lo conocen mucho mejor, que es el populismo". Y dijo que tiene en mente postularse con un partido nuevo y no recurrir a los bloques políticos tradicionales de Paraguay.

El lazo de Chilavert con la derecha argentina

La inspiración de Chilavert con los referentes de la derecha local no es ninguna novedad. Días atrás el declarado tuitero en contra de todo medida que se acerca a la de los gobiernos populares de principios de siglo se abrazó con Patricia Bullrich. La presidenta del Pro no dudó en subir la foto en redes, al comentar que con "José Luis Chilavert coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades y de ir con coraje y valentía por la Argentina que todos queremos".

La foto de Bullrich con el ex arquero ocurrió un día después de que Chilavert se hiciera eco de una fake news. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anunció este martes la elaboración de "un pacto para el buen uso de las redes sociales", algo que en muchos medios se difundió como un intento de cotrolar la libertad de expresión en las redes sociales, a partir de un recorte intencionado del discurso de Beliz.

"La libertad no se discute y la Argentina jamas será Cuba o Venezuela, el pueblo Argentino es inteligente y trabajador", fue parte del mensaje de Chilavert replicando un video del canal de noticias del Grupo Clarín. Lejos de Cuba o Venezuela, la iniciativa propuesta por Beliz surgió de un pacto propuesto por el presidente de Francia, Emannuel Macron, en un espacio multilateral denominado Foro de Paz de París.

De Milei a Bolsonaro

Bullrich, consiguió sumar a Chilavert como figurita de un influencer en las redes sociales de todos lo que significa el odio a las ideas de izquierda, algo que ya habían logrado, en 2021, los ultraconservadores Milei y José Luis Espert, posibles aliado del armado político de Bullrich.

Lo que une a Bullrich, Milei, Espert y Chilavert es lo que no dicen en las escuetas arengas de Twitter cuando se muestran juntos. Por ejemplo, la simpatía hacia el gobierno de Jair Bolsonaro. El ex arquero de la selección Paraguaya llamó al pueblo brasilero a votar por él en 2018: "Despierta Brasil, Jair Bolsonaro es la solución para poner fin al populismo ruin y barato de la región", escribió en sus redes.

En cuanto a la historia argentina, los cuatro también comparten el negacionismo frente a los crímenes de la última dictadura militar. "El terrorismo no tiene cabida en Vélez", había escrito el ex arquero de la institución de Liniers cuando se preparaba un acto para homenajear en el club a los detenidos-desaparecidos Armando Prieto Alonso, Clara Kierszenowicz, y Juan Carlos Rugilo.