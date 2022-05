Argentina contabilizó oficialmente 76 muertes por coronavirus y 17.646 nuevos contagios en la última semana, lo que representa un incremento del 54% de los casos de Covid-19 con respecto a los 11.443 casos registrados en la semana anterior (25 de abril al 1 de mayo).

Al 8 de mayo, el país acumula 128.729 fallecimientos a nivel nacional y 9.101.319 contagiados desde el inicio de la pandemia, según cifras del Ministerio de Salud.

Los datos además arrojan que hay 295 internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,1% en el país.

"Lo que buscamos no es que no haya casos. Sabemos que van a aumentar en otoño - invierno, lo que tenemos que lograr es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos", explicó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, días atrás.

Ante el temor de una cuarta ola de la enfermedad, los especialistas aseguran que no se espera un pico tan pronunciado como el que se dio durante el mes de enero de este año.

