El famoso líder de la banda U2, Bono, dio un concierto junto con Dave Howell Evans, conocido como The Edge, en una estación del subte en la capital ucraniana, Kiev.



Este domingo, los músicos llegaron a Ucrania para brindar un pequeño recital improvisado en la estación de Khreshchatyk.

La presentación inició mientras sonaban las sirenas de un ataque aéreo y contó con la participación de un soldado ucraniano que había sido invitado especialmente para cantar junto con el dúo de la banda irlandesa. Entre el pequeño público, se encontraban varios militares ucranianos con su vestimenta reglamentaria.

“La gente de Ucrania no solo está luchando por su libertad, sino por todos los que amamos la libertad”, expresó Paul David Hewson CBE, más conocido como Bono y agregó: “Oramos para que pronto disfruten algo de esa paz”.

El cantante y guitarrista también mencionó conflictos bélicos ocurridos en Irlanda y aseguró que “No hay ningún lugar en todo el mundo en el que prefiramos estar hoy que en la gran ciudad de Kiev”.

El concierto contó con clásicos de la mítica banda U2 como “Angel of Harlem”, “‘Sunday Bloody Sunday”, “Desire” y “With or without you”.

El compromiso social de Bono

Tras la visita de Angelina Jolie la semana pasada, el cantante irlandés es el segundo artista reconocido en visitar Ucrania desde el inicio del conflicto bélico con Rusia el 24 de febrero pasado.

No es la primera vez que Bono se muestra comprometido con determinados conflictos sociales. El cantante de U2 ha realizado actividades junto con Amnistía Internacional para recaudar fondos y concientizar acerca de la serie de abusos y discriminaciones que sufren muchos países de África.

También se lo ha visto participar en eventos con Greenpeace, Wildlife Conservation Society, Clinton Global Initiative, Every Mother Counts, UNICEF y War Child. Estas acciones lo han llevado a ser nominado al Nobel de la Paz.