Con dolor, la mamá de Aymara Altamirano y abuela de Auriazul, asesinadas junto a Rodrigo Morera, el viernes por la noche en la zona sur de Rosario, aseguró que "esto es algo que no se va a superar nunca más". Sobre el hecho, la mujer aseguró: “No entiendo qué pasó. Supuestamente, los asesinos estaban persiguiendo a otra pareja. El auto venía por Necochea y cuando dobló por Garibaldi, uno se bajó y disparó contra ellos”, dijo en LT8. El departamento Rosario ya suma 101 homicidios desde que empezó el año.

“Quiero salir a limpiar los nombres de mi hija y mi yerno. Él trabajaba en un taller de chapería y pintura y pidió a su patrón aumento sueldo porque estaban pasando una mala situación económica; discutieron y el patrón lo echó, después de más de 15 años de trabajo”, explicó la mujer. “Estaban desesperados porque no tenían dinero. Los ayudábamos como podíamos. Esa noche mi hija vino a buscar un bolsón con mercadería y una plata que les prestamos. No fue un ajuste de cuentas. Mi hija no andaba en drogas ni nada de eso. Eran gente de bien; por eso sólo pido justicia, que paguen los que tienen que pagar".

También señaló que su otra nieta, de tres años, "cayó debajo de su mamá, se ve que ella en la desesperación la empujó, la tomó un vecino y la salvó. Y ahora pregunta a cada rato cuándo vienen su papá y su mamá…”.

Carina también participó de la marcha de las víctimas de violencia y lamentó: "La policía nos decía ‘váyanse manga de negros, manga de narcos’. Estaban listos para reprimir. No queríamos disturbios. Me mataron a mi hija, a mi yerno y a mi nieta" dijo en Radio2, y reclamó justicia.

La nena de 6 años que murió junto a sus padres, también fue despedida por sus docentes. "Mucha tristeza, es algo que nos conmueve, la muerte de un niño no es algo que debería suceder y en Rosario está sucediendo muy seguido", dijo una de las maestras del jardín "El Sapo Pepe" en Canal 3. "No lo podemos creer. Era una nena hermosa en todos los sentidos, un amor de persona, muy educada ella y su mamá. Con los chicos no, es demasiado triste, no paramos de pensar en ella", sumó otra de las docentes.