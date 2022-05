-¿Un regalo? ¿Para mí?

-Por supuesto, para nuestro árbitro favorito.

-¿Quién, yo?

-Por supuesto, el mejor de todos…

-Ay, no, vamos... ¿Qué dice? Me voy a poner colorado…. Salga de ahí, jaja

-Es que es cierto.

-Mire que me lo voy a creer…

-Por supuesto, siempre en esta institución creemos que… Bueno, que usted... Vos…¿Te puedo tutear?

-Sí, claro.

-Genial. En nuestro club estamos convencidos de que… Ehh… Bueno… ¿Cómo te llamabas?

-Kevin… Kevin Ortega

-Eso mismo… En la entrada del club hay un cartel bien grande que dice que le damos la bienvenida al mejor árbitro de la Conmebol, a Brian Ortega…

-Kevin…

-Eso mismo…

-No vi el cartel…

-Después del partido te lo mostramos… Esperemos que se seque rápido la pintura…Ehh… Digo, que después de festejar el triunfo que seguramente hoy tendremos gracias a que quien arbitrará justicia será el infalible Kevin Urquiza…

-Ortega…

-Ortega, como Palito Ortega, claro… Después del partido te llevamos a ver el cartel. Dale, Kevin… Abrí el regalito, con confianza… Es una pavadita…

-Bueno, ya que insiste… Pero no sé si está bien esto…

-Si no es tu talle podés cambiarlo. Vas con la bolsita a la dirección que está en la tarjeta…

-No, me refiero a que no sé si está bien que yo acepte regalos de los dirigentes de un club que…

-Desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalar un presente al cuerpo arbitral…

-Ah, es algo que hacen con todos… ¿No era que me lo regalaban únicamente a mí porque yo era su árbitro favorito y el mejor de la Conmebol?

-Uy, qué torpe soy. ¿Dije de la Conmebol? ¡De la FIFA quise decir! Y es más, mañana mismo voy a escribirle a mi amigo personal Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que te lleve al Mundial para dirigir el partido inaugural…

-¿De verdad? ¿Usted haría eso por mí?

-Por supuesto… Dale, abrí el regalo que está por empezar el partido. ¿Te gusta la camiseta?

-Sí, sí, es muy linda,

-¿Te gustan los colores? Yo mismo fui a la tienda y pensé: ¿Qué le haría falta a un deportista como mi amigo Calvin…?

-Kevin…

-Eso…. Como Kevin… Y se me ocurrió que lo mejor sería una remera de elegante sport… Y me decidí por esta azul y amarilla.

-Pero esos son, precisamente, los colores de su club.

-¿Cuáles? ¿Los de Boca? No… Eso es pura coincidencia. La elegí porque combinan con todo…

-Sí, lo entiendo, y le agradezco el presente, pero le pido que este obsequio no salga a la luz, no pueden verme con esta camiseta…

-¿Por qué? ¿Sos gallina? Hubieses empezado por ahí… ¿Era por eso que dabas tantas vueltas?... Hoy pensabas bombearnos, ¿no?

-No señor, me refiero a que no sería conveniente que nadie se entere que un árbitro de fútbol recibe regalos de un club que …

-Ah, ok… Si es por eso no te preocupes, tengo a cuatro barrabravas cuidando la puerta…No puede filtrarse nada…Quedate tranquilo.

-¿Y aquel tipo que está ahí… ¿Está filmando?

-No, para nada… Andá tranquilo Alan…

-Kevin

-Hola… ¿Patrón? Escuchá, mandá a pintar un cartel con esta frase… Anotá…