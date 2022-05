Zelenski: "Ucrania respeta a la UE y quiere el mismo respeto"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este miércoles la falta de concreción de la promesa sobre la entrada de su país en la Unión Europea (UE) y advirtió de que no pueden estar en la incertidumbre de forma permanente.



"Ucrania es un país europeo de pleno derecho, que respeta a los países de la Unión y quiere el mismo respeto. Acoger a Ucrania en una comunidad política europea y al mismo tiempo mantenerla a distancia es como si te invitan a una cena familiar pero no te ponen silla", dijo en una intervención telemática ante estudiantes de la universidad de Sciences Po.



El mandatario subrayó en ese encuentro telemático que no se puede aceptar a Ucrania en la UE y al mismo tiempo no incluirla: "No podemos estar en una incertidumbre continua. Es como si en una pareja que vive junta desde hace años uno le promete al otro que se casarán. Todo eso no es más que una promesa y la incertidumbre se instala".