El equipo médico del Sanatorio de Niños de Rosario, encabezado por el doctor Alejandro Costaguta, informó este miércoles que el niño de ocho años sometido ayer a un trasplante de hígado, a raíz de un cuadro de hepatitis aguda infantil, se encuentra "estable".

"El paciente se encuentra estable", señaló el especialista en declaraciones a Go Noticias. Y agregó que el chiquito pasó las primeras horas tras la intervención quirúrgica "sin complicaciones".

Asimismo, Costaguta detalló que el órgano trasplantado —un hígado de un donante de La Pampa— "ya comenzó" a dar muestras de funcionamiento. Esa respuesta era clave, ya que "al haber estado conservado en frío, algunas veces, muy raramente, el hígado demora en empezar a funcionar", explicó.

La intervención realizada este martes en Rosario duró alrededor de seis horas y fue un éxito. “Terminó la cirugía y el menor se encuentra en buen estado general", precisó Costaguta al finalizar la intervención, quien señaló que pasada la cirugía, los especialistas que atienden al paciente pasarán "24 horas enfocados en detectar complicaciones derivadas de la cirugía”.

Hepatitis infantil en Argentina

Este martes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó la creación de una mesa de trabajo con científicos y especialistas médicos para realizar el seguimiento epidemiológico y analizar en profundidad los casos sospechosos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en población pediátrica. Según se informó hay ocho casos en que se encuentran en estudio en todo el país.

Cuáles son los síntomas de la hepatitis aguda

Consultado por GO Noticias, el jefe de la Unidad de Hepatología y Trasplante de Hígado del Hospital Universitario Austral, Marcelo Silva, destacó que esta hepatitis de origen todavía desconocido tiene los mismos síntomas que cualquier otro tipo de hepatitis.

Entre los principales signos de alarma se destacan:

Fiebre alta

Náuseas

Vómitos

Orina oscura

Materia fecal de color claro

Coloración amarillenta de la piel y los ojos, llamada en términos médicos ictericia.



Ante la aparición de estos síntomas, el especialista recomendó hacer una consulta con el pediatra.

¿Cómo se trata la hepatitis aguda infantil?



Silva explicó que el tratamiento para los casos de este nuevo tipo de enfermedad "es de sostén", para que la infección evolucione "de una manera sustentable", pero aclaró que no existe un tratamiento puntual.

La alarma en la comunidad médica se encendió porque la necesidad de trasplante en niños creció exponencialmente ante esta nueva variante. "Las hepatitis producen casos fulminantes en menos del 1% y ahora es cerca del 10%", comentó el profesional de la salud.



Respecto al origen de esta nueva forma de hepatitis, la principal sospecha de la comunidad científica es que se trata de un adenovirus, es decir, los virus que habitualmente generan infecciones gastrointestinales comunes.

Sin embargo, para conocer con precisión el origen de esta nueva enfermedad resta conocer la secuenciación genética completa y eso "va a llevar un tiempo". "Esperamos esa información con ansiedad, porque algo se está cocinando", expresó el especialista.

De todas maneras, el hepatólogo explicó que no es la primera vez que se desconoce el origen de una inflamación en el hígado, pero como la población está muy alerta ante la aparición de nuevas enfermedades, la detección de esta variante tuvo más impacto. A pesar de ello, destacó que "hepatitis de causa no clara hay un montón", por lo que pidió "no entrar en pánico".

En este sentido, destacó que desde 2005, en Argentina se lleva adelante "un excelente plan de vacunación" contra las hepatitis virales, incluso las que afectan mucho a los niños. Actualmente, "la inmensa mayoría de los chicos están vacunados y no deberían cursar ninguna hepatitis", aseguró Silva, por lo tanto, "cualquier hepatitis aguda en chicos llama la atención". Antes de la implementación del plan de vacunación, la hepatitis a era la principal causa de trasplante de hígado.