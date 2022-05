El presidente Alberto Fernández arribó a las 13.25 hora de Alemania (8.25 de la Argentina) a la ciudad de Berlín, donde se reunirá con el canciller germano, Olaf Scholz, en el marco de su segundo día de la gira por Europa.



En un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, Fernández y su comitiva llegaron al aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt, luego de su paso por España, donde mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI de Borbón.





Gira europea con mensaje para la interna

Durante su paso de ayer por Madrid, el mandatario argentino aseguró negó que la interna del Frente de Todos hubiera hecho mella en su gestión: "Me siento absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie".

Además, volvió a tender puentes hacia el sector de la alianza liderada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, una dirigente a la que, según dijo Fernández, tiene “mucho respeto”.

"Fue dos veces presidenta y representa a una gran parte del electorado. A veces no estamos de acuerdo en algo y se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. Son distintas miradas, todas respetables, pero en este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones, y algunas de esas decisiones seguro no conforman a todos", indicó el jefe de Estado.

Encuentro con Scholz

De acuerdo con lo previsto, el mandatario se reunirá a las 14:30 hora local (9:30 de la Argentina) con Scholz, mientras que para una hora más tarde están previstas declaraciones a la prensa.



Aunque ambos se conocieron informalmente durante el encuentro que tuvieron en la última cumbre del G20, el de hoy será el primer encuentro oficial que mantendrá el jefe de Estado con el dirigente socialdemócrata Olaf Scholz luego de que reemplazara meses atrás a Angela Merkel al frente del Gobierno germano.

En estas reuniones, el Presidente busca transmitir la idea de que los países de la periferia, como los de Centroamérica y América Latina, "padecen la guerra" que se desarrolla entre Ucrania y Rusia.