Este jueves 12 de mayo Julia Zenko hará su segunda presentación en el Centro Cultural Torquato Tasso, en el barrio porteño de San Telmo, en donde la cantante interpretará temas de su repertorio y de su último disco, Vuelvo a ser luz (2019).

La artista pasó por Mediodía750 y dialogó con Luis Bremer y su equipo sobre el show, sus nuevas canciones y lo que significa la música en su vida.

Al recordar sus inicios, Zenko reveló que en su infancia una de las canciones que más escuchaba era “El orangután”, de Chico Novarro. “En el Bar Mitzvah de mi hermano, mi abuela contrató una orquesta y yo, con seis años, canté la canción en el escenario”, recordó.

Y agregó que tiene el registro de ese momento en un disco de pasta: “Los amiguitos de mi hermano decían 'esta nena va a ser una gran cantante'”.

Su nuevo trabajo

Acerca de su último disco, Vuelvo a ser luz , producido por Lito Vitale y editado en noviembre de 2019, lo describió como “muy hermoso” y explicó que son canciones "que hablan de amor".

“En mi camino artístico, cuando canto, siempre quiero llegar al hueso, al corazón, a la emoción”, enfatizó.

En el mismo sentido Zenko sostuvo que "su faceta de actriz" hace a la interpretación en cada una de sus canciones. "A mí me gusta interpretar cada canción, darle el peso necesario y transmitirle al otro o a la otra esa sensación mía", señaló.

Y explicó que tarda en elegir el repertorio de sus shows porque trata de encontrar aquellas canciones "con las cuales se identifica”.

“Lo importante es que a mí me pegue internamente, que represente mi pensamiento”, indicó.

Su relación con Mercedes Sosa

“La verdad es que Mercedes fue muy importante en mi vida desde antes de conocerla personalmente. En la secundaria me disfrazaba, me ponía un poncho, me pintaba la cara de negro y cantaba”, contó, en relación al vínculo artístico y afectivo que la une con "la Negra".

Y contó que la conoció gracias a Fabián Matus, el hijo de Mercedes, cuando él llevó a la gran cantante popular a una de sus presentaciones y así dio inicio a una larga relación personal entre ambas artistas.