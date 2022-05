El síndrome de fibromialgia es una condición crónica que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo, pero aún no se conocen bien los mecanismos por los que se produce y es por esto que no se encuentran alteraciones en los análisis clínicos de rutina o en los estudios de imágenes que permitan establecer el diagnóstico.

¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia?

Además de dolor y agotamiento, también puede ocasionar los siguientes síntomas: trastornos del sueño, rigidez del cuerpo, incremento de dolores de cabeza o de la cara, trastornos digestivos, dolores abdominales, meteorismo, estreñimiento o diarrea, aumento en la frecuencia o mayor urgencia para orinar, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, sensibilidad a la temperatura, problemas de la piel.

¿Cuáles son las causas de la fibromialgia?

Se han descrito casos de fibromialgia que comienzan después de procesos puntuales, como puede ser una infección bacteriana o viral, un accidente de automóvil, la separación matrimonial o un problema con los hijos. En otros casos aparece después de que otra enfermedad que limita la calidad de vida del enfermo (artritis reumatoide, lupus eritematoso).

Aunque aún no se sabe con certeza, es probable que una respuesta anormal a los factores que producen estrés desempeñe un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Se han detectado en el sistema nervioso de personas con fibromialgia, niveles bajos de algunas sustancias que actúan en la regulación del dolor (particularmente la serotonina).

¿Quién puede padecerlo?

Se trata de una enfermedad frecuente, con un claro predominio en mujeres, pero como no se conocen bien los mecanismos por los que se produce, no es fácil establecer el diagnóstico. El síndrome no está incluido en el Programa Médico Obligatorio nacional y, por lo tanto, las obras sociales y medicinas prepagas no están obligadas a cubrir los tratamientos.

¿En qué está el proyecto de ley en el Congreso?

La diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley en 2019, que no fue tratado en comisiones y que volvió a ser presentado el mes pasado. La propuesta apunta a que el sector público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga incorporen como prestaciones obligatorias la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad. Esto determinaría que quede incorporada en la canasta básica de prestaciones obligatorias.



Entre los argumentos, la legisladora expone que esta enfermedad constituye un trastorno persistente y debilitante que puede producir un efecto devastador en quien lo padece, afectando la vida social, laboral y familiar. Dadas sus características, no existe tratamiento preventivo. El proyecto deberá ser analizado por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y luego en la de Presupuesto y Hacienda.

¿Qué famosos padecen fibromialgia?

La cantante Lady Gaga reveló que padece esta enfermedad en su documental en Netflix. La cantante dejó ver cómo lidia con el dolor en su vida cotidiana en la plataforma.

"Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono... y el dolor no me hace ningún bien, a menos que lo transforme en algo que lo sea", aseguró llorando, al hablar del tema. En sus presentaciones, la cantante sostiene que habló de su padecimiento porque "desea ser de ayuda para concientizar y conectar a la gente que la sufre".

Morgan Freeman, también hizo pública su enfermedad. El ganador de un Oscar por su actuación en "Million dollar baby" sufrió un accidente de tráfico en el 2008, en el que se fracturó un hombro y un codo. Estas lesiones provocaron que uno de sus nervios resultara dañado. A raíz de esto, Freeman comenzó a padecer fibromialgia y desde entonces convive con la enfermedad.

La cantante y compositora irlandesa Sinead O'Connor resaltó en una entrevista que la fibromialgia no es curable, pero sí manejable. La cantante aseguró que ella tenía un umbral del dolor alto, aunque aclaró que el estrés era perjudicial para la enfermedad.