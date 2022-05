Ucrania afirmó que las tropas rusas se repleguaron de Jarkov, la segunda ciudad más importante del país, aunque Rusia no reconoció el retroceso de sus fuerzas. En tanto, las autoridades militares de la exrepública soviética aseguraron que Rusia perderá la guerra a fin de año. El ejército ruso intensificó el combate en las regiones de Lugansk y Donetsk. Mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo al mandatario de Finlandia que la adhesión de Helsinki a la OTAN es un error.

Ucrania ve repliegue en Jarkov



El alcalde de Jarkov, Ihor Terekhov, aseguró que el ejército del Kremlin se retiró de esa localidad y se dirige hacia la frontera rusa. “Los rusos bombardeaban Jarkov constantemente porque permanecían muy cerca de la ciudad. Y debido a los esfuerzos de la defensa territorial y a las Fuerzas Armadas de Ucrania, se retiraron lejos en dirección a la frontera rusa”, afirmó el alcalde que a su vez indicó que las tropas rusas sólo pudieron ingresar a una pequeña zona en la ciudad. En este sentido, el gobernador ucraniano de la región de Jarkov, Oleh Synyehubov, dijo que, si bien el ejército del Kremlin está retrocediendo la situación sigue siendo peligrosa. "Es demasiado pronto para relajarse. Insto a todos a responder adecuadamente a las alarmas y no estar en la ruta innecesariamente", indicó.



Las autoridades ucranianas creen que el Kremlin redirigirá las tropas hacia el sureste, a la ciudad de Izium a unas dos horas de Jarkov, donde presuntamente se están reforzando. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, subrayó que sólo el viernes más de 1.000 localidades fueron desocupadas. “La liberación progresiva de la región de Jarkov demuestra que no dejaremos a nadie en manos del enemigo", dijo el mandatario.



Por el contrario, Moscú no confirmó ese repliegue y dijo que el ministerio de Defensa ruso suministró 50 toneladas de ayuda humanitaria a los residentes de la región de Jarkov, el distrito donde está ubicada la ciudad homónima.



Por otro lado, el ministerio de Defensa de Ucrania registró unos 30 bombardeos en la última jornada en Lugansk y dijo que la situación era difícil en toda la línea del frente en Donetsk. Las tropas del Kremin intentan desde hace tres semanas cruzar el río Donets que fluye al norte del pueblo de Bilogorivka, cerca de Severodonetsk.



Diálogo entre Rusia y Finlandia



El presidente finlandés, Sauli Niinistö, habló con su par ruso, Vladimir Putin, a quien le informó la intención de solicitar el ingreso de Finlandia a la OTAN en los próximos días. Según un comunicado de la oficina de Niinistö, el mandatario finlandés le indicó a Putin que las demandas enviadas por Moscú a fines de 2021 para evitar la ampliación de la alianza militar de occidente junto a la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 alteraron el entorno de seguridad de Helsinki. A su vez, el jefe de Estado finlandés le recordó a su homólogo ruso que ya desde la primera reunión bilateral en 2012 había remarcado que cada nación independiente busca maximizar su propia seguridad.



"Al unirse a la OTAN, Finlandia fortalecerá su propia seguridad y asumirá sus responsabilidades. No es en perjuicio de nadie. Finlandia quiere seguir abordando los problemas prácticos generados por la vecindad fronteriza de manera correcta y profesional", señaló el comunicado en el que también dio cuenta de su “profunda preocupación” por el sufrimiento humano causado por la guerra de Rusia en Ucrania.



Por su parte, Putin le dijo a Niinistö que terminar con la política de neutralidad de Finlandia es un error porque no ninguna amenaza de seguridad contra el país europeo. En un comunicado tras la conversación telefónica, el Kremlin indicó que la adhesión de Helsinki a la alianza militar de occidente supone un cambio en la política exterior que "puede influir negativamente en las relaciones ruso-finlandesas, que durante muchos años se caracterizaron por un espíritu de buena vecindad y cooperación entre socios, y tuvieron un cariz mutuamente beneficioso". Respecto a la conversación entre las partes en conflicto, Putin aseguró que las negociaciones con Ucrania está congeladas porque Kiev “no muestra interés en un diálogo serio y constructivo”.



La conversación entre Helsinki y Moscú ocurre el mismo día en el que Rusia le suspendió el suministro eléctrico a Finlandia debido a impagos de su vecino con quien comparte cerca de 1.300 kilómetros de frontera. La empresa responsable de la importación, RAO Nordic, con 100 por ciento de capital ruso, no reveló si la suspensión tiene que ver con las sanciones de la Unión Europea a Rusia. El operador finlandés, Fingrid, había anunciado que gracias a Suecia podía prescindir de la electricidad rusa, que representa un 10 por ciento de la electricidad que necesita.



Republicanos a Kiev

Mientras que Zelenski recibió a un grupo de senadores estadounidenses encabezado por el líder de los republicanos en el senado, Mitch McConnell. El mandatario ucraniano consideró que la visita fue una “fuerte señal del apoyo biartidista” de Estados Unidos a Ucrania.

