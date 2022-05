Brian Castaño perdió este domingo a la madrugada la oportunidad de hacer historia en el boxeo mundial en la pelea ante Jermell Charlo, que tuvo lugar en el Dignity Health Sports Park de Carson de California, Estados Unidos. Tras la derrota, declaró: “Intenté no defraudar a la gente”.

“Lamentablemente, nos enganchó en un momento donde no me confié, pero entró justo la mano, me pescó. Se dio como se dio. Mi esquina me gritaba ‘cubrite bien, tratá de no bajar las manos’, pero cuando te boxean así, se mueven para todos lados, hay que meterle presión”, dijo en diálogo con ESPN.

“Se dio como se dio, me tocó ir al piso, me levanté y no me pude recuperar. Intenté no defraudar a la gente, le quise dar un buen espectáculo, lamentablemente se tuvo que dar así”, continuó.

Luego, aseguró: “Nunca me pasó esto de perder por nocaut. Este deporte es así, un deporte duro, tiene estas cosas. Estoy recuperado gracias a Dios. Estoy decepcionado por mi performance, pero traté de hacer lo mejor que pude”.

Castaño no pudo convertirse en el primer argentino campeón de la misma categoría en las cuatro entidades más importantes del boxeo (AMB, CMB, OMB y FIB). Cayó ante Charlo (35-1-1, 19 KO) por nocaut técnico en el décimo round. El estadounidense logró derribarlo en dos oportunidades y se quedó con los cuatro cinturones superwélter.