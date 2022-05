La madre del menor de ocho años, que el martes pasado fue sometido a un trasplante de hígado en Rosario por un cuadro de hepatitis aguda infantil, celebró la operación y aseguró que su hijo "mejora día a día".

“Me avisaron el sábado a la mañana que tenía que venir porque mi hijo se había despertado y estaba inquieto porque me extrañaba. No quiere que me vaya ni un minuto de su lado”, contó Vanesa Sobrero en diálogo con el medio local La Capital.

“Le di un beso y le dije que le había mandando saludos todo el mundo. No hacía otra cosa que mirarme. Se dormía, volvía a despertarse y no quería que me fuera. Yo tampoco, lo único que necesito es estar cerca de él”, agregó.

Emocionada, agradeció a todos los que ayudaron a su hijo, especialmente a la familia del donante del órgano que llegó desde la provincia de La Pampa. “No tengo palabras para agradecer. Jamás olvidaré a los padres del donante que tuvieron ese gesto inmenso en medio del dolor. El agradecimiento que tengo es inmenso. Ahora solo quiero que mi hijo se sienta bien y que volvamos a estar en familia”, continuó.

Por su parte, el cirujano Lisandro Bitetti, uno de los profesionales que forma parte del equipo de la Unidad de Hígado y Trasplante del Sanatorio de Niños de Rosario, donde el menor fue intervenido y permanece internado, aseguró que “las cosas están saliendo bien y de no presentarse ninguna complicación en diez días, es posible que pueda irse a su casa”.

El nene ingresó al hospital el 4 de mayo por la noche, derivado desde el centro de salud Eva Perón de Funes, donde vive, por un cuadro complejo a nivel hepático. El martes pasado, fue sometido a un trasplante de hígado.

Hepatitis infantil en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la semana pasada la creación de una mesa de trabajo con científicos y especialistas médicos para realizar el seguimiento epidemiológico y analizar en profundidad los casos sospechosos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en población pediátrica.

Según se informó, hay ocho casos que se encuentran en estudio en todo el país.