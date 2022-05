El colombiano Juan Fernando Quintero recibió el alta médica por el desgarro en el isquiotibial izquierdo, y estará disponible para jugar en River Plate ante Colo Colo de Chile, el jueves venidero en el Monumental, por la quinta fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores.



El enganche sufrió la lesión muscular en la previa del partido de River ante Talleres de Córdoba el pasado 20 de abril cuando iba a ser titular y, tras cumplir las tres semanas de recuperación, volvió a entrenarse a la par del resto para estar a disposición del DT Marcelo Gallardo.



Si bien Quintero no era titular en el equipo se había convertido en una pieza clave para Gallardo, en el recambio de los segundos tiempos anotando cinco goles en los poco más de 300 minutos en cancha producto de 13 presencias, de las cuales diez fueron desde el banco.



La vuelta de Juanfer le da a Gallardo una alternativa más para el armado del equipo para jugar ante Colo Colo, con la posibilidad no sólo de asegurar la clasificación a octavos de la Libertadores sino también conseguir el mejor primer puesto.



Por otra parte, el entrenador no podrá contar con Enzo Pérez, que debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Bruno Zuculini se perfila como reemplazante en la zona de volante central.



En cuanto al resto del equipo, el técnico realizará trabajos tácticos en la previa del encuentro ante los chilenos y no se descartan cambios en la formación tras la dura derrota en los cuartos de la Liga Profesional ante Tigre el miércoles de la semana pasada por 2-1.



River buscará sumar dos triunfos de local en el cierre del grupo, ante Colo Colo y Alianza Lima de Perú, el 25 de mayo próximo, para pasar a los octavos con un puntaje alto que le permita mejores condiciones en las fases definitorias de la Libertadores que se juegan en la última semana de junio.



En cuanto al atacante Matías Suárez, quien sufrió una distensión muscular en el sóleo derecho antes de viajar a Fortaleza el 4 de mayo pasada, sigue con tareas diferenciadas y podría estar disponible para sumar minutos ante Alianza Lima pero podrían cuidarlo para el inicio del segundo semestre.



Tras estos dos partidos que le restan jugar a River, el plantel tendrá sólo unos días de descanso ya que el 5 de junio inicia el torneo local y el cruce de octavos de la Copa Libertadores está programado para el 28 de junio y 5 de julio.