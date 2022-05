La Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) convocó a reunión plenaria para el jueves 19 con temario caliente: tendrá como eje la intervención del organismo en la causa contra Camioneros de San Nicolás. La oposición se quejó porque Leopoldo Moreau pidió copia del expediente. El Presidente de la CBI respondió, hasta ahora, que el reglamento lo habilita para intervenir en un caso de manera preliminar, denunció una operación de venganza al trabajo del organismo y el jueves buscará respaldo del pleno. La CBI tiene 14 integrantes, 8 del oficialismo y 6 de la oposición. Bastaría el acuerdo del FdT para zanjar ese cuestionamiento que la oposición propaló a través de todos los medios desde que Moreau se acercó a un expediente sensible.

La causa tiene como acusados a referentes del sindicato de Camioneros que protestaron y bloquearon el ingreso a una planta, Distribuidora Rey, ubicada en San Pedro. Como informó Luciana Bertoia el domingo pasado en este diario, la empresa está representada en el expediente por la abogada y exasesora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto. La causa está en manos de la jueza María Eugenia Maiztegui y la fiscal María Del Valle Viviani. Tiene a dos personas detenidas: Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. La justicia allanó la sede central del gremio que lidera Hugo Moyano.

El martes pasado, 10 de mayo, el abogado de Camioneros, Javier Moral, se presentó ante la CBI y denunció posibles violaciones a la ley de inteligencia: transcripciones de diálogos entre abogados y clientes, que están prohibidas, e intercambios de mensajes entre uno de los dueños de la empresa y alguien que sería un agente de inteligencia, y entregó información confidencial del gremio.

La CBI solicitó acceso al expediente a la jueza, preguntó a la fiscalía sobre la investigación, pidió datos a la Dirección de Asistencia Judicial de la Corte y la AFI. Lo hizo otras veces en casos semejantes pero esta vez, sonaron las alarmas.

Arietto dijo que Moreau estaba coaccionando a la justicia. Se quejó la Asociación Argentina de Fiscales. Amplió el diario Clarín. Y dentro de la CBI, presentaron pedido de informes los diputados Gerardo Milman y Cristian Ritondo (JxC): a criterio de ellos Moreau se presentó por las suyas sin representación de la CBI. Y ocupó un lugar que debe ocupar la Justicia.

Las quejas no son sólo estas. Vienen de larga data. La oposición discute la agenda de la CBI que avanza sobre el espionaje prohibido del macrismo pero no sobre otros pedidos. El oficialismo escucha los reclamos. Atiende. Y evalúa avanzar sobre una parte que incluye otro tema sensible, el caso Nisman.

En este contexto se verán las caras el jueves. La Presidencia de la CBI convocó a todos los integrantes para tratar dos temas, primero el pedido de informes de Milman y Ritondo. Luego avanzarán con un informe sobre el estado de la causa de la Gestapo Antisindical: la CBI debe decidir si cierra una primera etapa con la elaboración de un dictamen o sigue adelante con nuevos testigos. Entre otros, analizan el llamado a testimonial de la exgobernadora María Eugenia Vidal.