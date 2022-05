Duki agotó las entradas para su concierto en el estadio de Vélez Sarsfield del próximo 6 de octubre, en apenas dos horas. El máximo referente del trap nacional vendió más de 40 mil tickets para, hasta ahora, el show que brindará, luego de dos años sin presentaciones en vivo.

El jóven artista había adelantado en sus redes hace pocos días que se venía una sorpresa para sus seguidores, y posteriormente confirmó que se presentaba en un show en el estadio del barrio de Liniers, lo que generó una gran expectativa de los organizadores y también de los fanáticos, ya que se trata de un estadio, y llenarlo no es tarea facil, pero el músico superó cualquier previsión y en sólo dos horas vendió todos los tickets.

El martes, a partir de las 18 la plataforma que ofrecía los tickets puso en venta las 40 mil entradas que rapidamente fueron adquiridas por sus fanáticos, gesto que fue agradecido por Duki en un posteo donde además adelantó que analizan agregar otra fecha: "Gracias mis [email protected] por tanto amor, se rompieron ese estadio en horas. [email protected] que como sea vamos a agregar fecha para que nadie se pierda esta fiesta. Los amo cabrones", escribió el artista en una de sus historias de Instagram, dejando en claro que hará todo lo posible para sumar un nuevo recital y no dejar a nadie afuera.

Quién es Duki

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga,conocido como "Duki, tiene 25 años y nació en el barrio de Almagro, Buenos Aires. Es hijo de Sandra, abogada, y Guillermo, diseñador gráfico, y tiene dos hermanos: Nahuel y Candela.

Tras la separación de sus padres pasó su infancia en La Paternal, donde concurrió a la escuela, aunque jamás finalizó la secundaria, algo que reconoció como un error.

A la edad de siete años comenzó a tener interés por la cultura del hip hop y rap estadounidense, y esto lo llevó a participar de batallas de freestyle, un subgénero que se basa en la improvisación. En ese ambiente empezó a tener mayor reconocimiento en diversas competencias.

En 2016 sacó su primer sencillo "No vendo trap", que se convirtió en un éxito en pocas semanas. Su explosión llegó un año después con viralizaciones de sus batallas más icónicas, como contra Paulo Londra, Acru o MKS, pero sobre todo por los millones de reproducciones que tuvieron sus canciones "Hello Cotto" y She Don't Give a FO", además de colaborar en el single "Loca" con Khea y Cazzu, el cual tiene más de 250 millones de visitas en YouTube.

Para 2018 ya tendría una mayor popularidad, presentándose diferentes lugares con entradas agotadas. En agosto de 2019 estrenó "Goteo" y "Hitboy", canciones que terminaron siendo parte de su primer sello discográfico "Super Sangre Joven".

Duki, o el Duko, como le dicen algunos, fue probando distintos estilos musicales y hoy tiene una carrera consolidada, que lo ubica entre los artistas más escuchados a nivel mundial.



Los precios de las entradas

El precio de las entradas iba desde $3500 (más costo por servicio) en el sector Campo general, que incluye el acceso a la tribuna, hasta $6.500 (más costo por servicio) en el Campo delantero, ubicado justo frente al escenario.



Se aguardan novedades de una nueva presentación.