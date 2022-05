A tres años de la mañana en que Cristina Kirchner anunció a través de un video que Alberto Fernández sería el candidato a presidente de la unidad del peronismo, Víctor Hugo Morales recordó la estrategia, que comparó con el gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986. "Lo cambió todo y permitió ponerle un freno al macrismo".

En su editorial de La Mañana, por AM750, Víctor Hugo recordó que al principio la noticia le generó muchas dudas y reconoció que incluso no compartía la decisión. "No entendía. Me sentía en contra. Como si estuviera en la vereda del frente de lo que estaba pasando", sostuvo.

Ante ese estado emocional, contó que tomó la decisión de realizar distintos llamados para hablar con personas que lo ayudaran a pensar. Así fue como conversó con Hebe de Bonafini, Milagro Sala, Gustavo Campana y Ricardo Forster, según reconstruyó este miércoles.

"Había discrepancias pero, poco a poco, el increíble liderazgo de la mujer más perseguida de la historia nos fue convenciendo a todos. Hizo posible que Alberto Fernández pasara una membrana que parecería imposible si uno lo hubiera imaginado el día antes", señaló Víctor Hugo.

El conductor de La Mañana de AM750 dijo además que Alberto Fernández fue "un excelente" candidato. "Cristina hizo potable su candidatura pero luego Alberto fue ganando terreno en el corazón de la gente. Fue un buen candidato, de eso no cabe dudas. La gente empezó a quererlo".

"Él ayudó para detener a una derecha voraz, corrupta, mentirosa, cruel, inhumana, que, encabezada por Mauricio Macri, destruyó al país en lo jurídico, lo económico y lo social", remarcó Víctor Hugo.

"Han pasado tres años de ese histórico momento. Del resultado de lo que vino después tenemos que hacernos cargo", completó el periodista.

El video con el que Cristina eligió a Alberto como presidente

“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos: él como candidato a presidente y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias”, anunció la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de un video en sus redes sociales.

Luego fundamentó su decisión en estos términos: “La situación del pueblo y del país es dramática y esta fórmula estoy convencida de que es la que mejor expresa lo que en este momento la Argentina necesita para convocar a los más amplios sectores políticos y sociales”.