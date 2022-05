“No me daba cuenta sobre mi identidad porque jugaba con mi hermanito como otro varón más, no me daba cuenta que me pasaba, viví cosas buenas y cosas malas como ese vínculo patriarcal que me dificultó expresar mi identidad hasta los 20 años”, señala Fernando Martín Rodríguez, uno de los entrevistados del documental.

Son las 19 de un viernes. Sabino llega a su casa algo cansado después de dictar un taller de realización documental en Gregorio de Laferrere (La Matanza) para personas trans que concurren a la organización social Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L) que fundó la querida Diana Sacayán. Son ocho encuentros intensivos que finalizarán con la realización de una producción audiovisual.

Sabino es un varón trans de 31 años, estudió Audiovisión de la Universidad de Lanús y la culminación de su carrera fue la realización de Todos Tipos Trans, un documental de 20 minutos donde cuatro activistas relatan sus luchas, militancias, ausencias, logros y alegrías. “Este documental pone en valor la identidad transmasculina e indaga de qué manera nos relacionamos, cómo construimos nuestra identidad y cómo nos veíamos reflejados en las representaciones existentes. A mis 31 años tengo conocidos, pares, compañeros trans que pudieron acceder a la universidad, que están estudiando y produciendo cosas y eso me alegra mucho. Hay películas en etapas de preproducción que ponen en juego la representación de tipos trans.”

La representación de los tipos trans

Sabino partió de La Pampa que lo vió crecer para estudiar en Buenos Aires, junto a su hermana son la primera generación de universitarios de la familia: “Nos costó un montón, este documental es posible gracias a las políticas públicas de las cuales me ví afectado en un buen sentido. Es un reconocimiento, aunque sé que hay muchas cosas que faltan destrabar, que me puedan ver como un par en la facultad, en la academia y no como una persona trans que solo puede hablar de cosas trans, ahora soy Licenciado.”

Sabino y su equipo tuvieron la ardua tarea de condensar seis horas de entrevistas en 20 minutos, los testimonios son contundentes y expresan una realidad que merece ser vista y comentada. Su hermana María Jerónimo, diseñadora de imagen y sonido estuvo a cargo de la asistencia de dirección.

Tiempo después y en alianza con las productoras Muta Cine y Ciclo Independiente el documental tuvo unos ajustes de montaje y sonido y se convirtió en un producto listo para ser visto por la mayor cantidad de personas posibles, ese es uno de los objetivos de su director, que no sólo circule en espacios relacionados con el activismo trans, sino que pueda exhibirse en ámbitos generales: “La idea es que el documental pueda girar, que recorra festivales, que pueda convivir con otros materiales que hablen de cualquier otra cosa y no sean específicamente trans. Eso es una forma de poner en valor esta producción que nos costó un montón hacerla incluso durante la época más cruda de la pandemia.”

No más ausencias

El trabajo de investigación de final de carrera de Sabino se centró en las representaciones de transmasculinidades en la cinematografía de ficción argentina, durante el período de 2017 al 2019. Sabino detalla: “Mi corpus fueron los catálogos de Inca y del Festival Asterisco, ahí empecé a confirmar lo que pensaba, que es que no existíamos en esas películas, un poco ya sabía la respuesta. Me encontré con una ausencia, como el título de mi investigación, una ausencia deliberada. En todo ese proceso de escritura me di cuenta que el hecho de que no haya representaciones en ficción nos deja sin horizontes posibles de existencia, de identificación, pero también es importante tener en cuenta que nuestras identidades son colectivas, no podemos construir nuestra identidad individualmente. Las producciones culturales crean otros horizontes posibles pero ahí ni siquiera existimos”.

Para el documental Sabino eligió a cuatro compañeros que hablan de sus experiencias identitarias, con los testimonios de Ese Montenegro, Gabi Diaz Villa, Fernando Martin y Julian Chacon, varones trans que pertenecen a distintos espacios y que tienen en común el activismo. “Los entrevistados tienen relaciones con el hacer política, militar, el activismo y es también una puesta en valor de eso porque hay un borramiento a los hombres trans en muchos espacios. A 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género hubo muchos hombres trans que participaron como Mauro Cabral y, sin embargo, están muy poco reconocidos.”

La misoginia internalizada

El documental se divide en capitulos que abordan temas como el trabajo, el cisexismo, la ausencia de Tehuel de la Torre, los procesos de hormonizacion, los feminsmos, la paternidad trans, la discusiones entre cis y trans y por sobre todo el borramiento de los varones trans en la politica, el feminismo, el activismo e incluso en las organizaciones LGBTIQ+.

Todos Tipos Trans indaga en el porqué de esa ausencia, Sabino reflexiona: “Personalmente creo que hay toda una cuestión de base que es la misoginia internalizada. En el documental uno de los compañeros dice algo que creo que es muy acertado y tiene que ver con que la vida de las personas que nacen asignadas al sexo femenino valen menos, las que terminan siendo mujeres cis y también las que terminan siendo varones trans. Además hay que pensar que es lo que vende y lo que no, a las mujeres trans y travestis se las muestra desde la década del 30 no solo en Argentina, la industria de Hollywood las muestra como un producto consumo, creo que también tiene que ver con eso.”

Con respecto a los grupos transexcluyentes mal llamados feministas que vienen sumando adeptxs en nuestro país Sabino advierte: “No puedo dejar de pensar que estamos a diez años de la Ley de Identidad de Género y que es una ley que tiene que ser defendida continuamente, no hay que perder de vista lo conseguido, lo ganado para que este tipo de personas no puedan avanzar. Creo que hay una crecida de odio que es preocupante.”

La iniciativa de Sabino es un trabajo para abrir caminos, para que más varones trans se animen hablar desde su propia experiencia: “En las entrevistas surgieron cosas muy interesantes, con decisiones éticas para mostrar determinadas cosas que nos pasan. También pasó algo muy fuerte, tres días antes del preestreno se suicidó Eugenio Talbot Wright vivía en Córdoba, tenía 49 años y era un compañero trans con un recorrido enorme, no es negar que todo esto sucede, sino también poder reflejar esto como los reales posibles en ese sentido.”

De allí deriva la importancia de que no solo existan representaciones de personas trans sino que ocupen los lugares de producción de contenido y toma de decisiones, que no solo se recurra a ellxs para abordar cuestiones trans, sino que sean lxs verdaderxs protagonistxs de cualquier espacio. Medicxs trans, investigadorxs trans, economistxs trans. En ese sentido Sabino remarca: “Fue muy importante que yo como varón trans pueda estar en ese lugar entrevistando, pensando ese material y tomando decisiones. Estoy muy agradecido de que esos cuatro compañeros se hayan sentado ahí, con tanta amabilidad y respeto, que hayan puesto su tiempo, porque a las personas trans siempre nos llaman por un trabajo práctico o una investigación pero también queremos estar del otro lado. Me parece muy importante poder acceder a una universidad pública del conurbano, mi generación cuenta con un montón de avances en materia de derechos y estoy súper agradecido por ser parte de eso.”

Todos Tipos Trans se puede ver el 21 de mayo a las 19 hs en Casa Brandon (Luis María Drago 236, CABA) y también el 27 de mayo en el Auditorio Leonardo Favio (Alsina 1835, CABA).