"Hay dos posiciones: los que creen que no tienen que hacer nada para que esto mejore o los que pensamos que el Estado debe 'moverse' con un rol hacia la igualdad". Con esas palabras la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, cuestionó el discurso negacionista del diputado de ultraderecha Javier Milei, quien en una reciente exposición en la Feria del Libro comparó el ministerio con pedir "perdón por tener pene".

Gómez Alcorta, en diálogo con Radio 10, lamentó las opiniones sesgadas de Milei al preguntarse: "¿Cómo hacés para debatir o dar tu opinión si en frente tenés una 'derecha zombie, terraplanista'? Una derecha que te niega el cambio climático, que te dice que no te tenés que vacunar y que hay que cerrar un ministerio porque tiene pene. No hay modo".

La ministra de Mujeres dijo está dispuesta a "discutir e intercambiar opiniones con cualquiera", pero dejó en claro que el posicionamiento respecto de la igualdad de género es "profundamente ideológico". "Hay gente que piensa que a las mujeres no nos da y otras personas que pensamos que partimos de diferentes lugares, de más atrás", sintetizó la ministra.

Cabe destacar que, en una entrevista que le hizo Viviana Canosa durante la Feria del Libro, Javier Milei volvió a hacer gala de su machismo: "No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad es ante la ley".

"Después, cuando una dice '¿Por qué las matan?¿Por qué las violan?'. Bueno algunos piensan que es culpa nuestra. Hay otros que dicen no, si vos tenés menos oportunidades, menos autonomía, no tenés laburo, te quedás con los pibes y el tipo se va y no podés tener una vida independiente, eso impacta", profundizó el debate Gómez Alcorta.



En ese sentido, la ministra de Mujeres y Géneros manifestó que su posición está con quienes consideran que el Estado debe invertir para que "las diferencias entre mujeres y hombres sean cada vez menos".