La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade intentó realizar una denuncia por un supuesto "fraude" en el Censo 2022 en Formosa, que terminó en burlas en las redes sociales. La legisladora por Buenos Aires escribió en su cuenta de Twitter: "Nuevo fraude en Formosa. Miren atentamente lo que utiliza el censista: un lápiz", para dar insinuar que luego los datos serían modificados, pero no se tomó el trabajo de chequear que desde el Indec ya había explicado el motivo de no usar lapiceras.

La denuncia de fraude frustada apuntaba contra el seis veces relecto gobernador formoseño Gildo Insfrán y con una simple imagen de un censista con un lápiz especulaba: "Resulta que, al parecer, es la directiva del Sr Feudal Insfrán. Seguro que arrojará todos con vivienda, pisos ceramicos, agua corriente.... Denuncien".

La legislador de la Coalición Cívica y abogada lanzó la acusación en las redes sociales sin chequear los motivos de por qué los censistas completan las planillas del Censo 2022 con lápiz. Según explicaron coordinadores del censo tiene que ver con que el lápiz utilizado --provisto por el propio INDEC-- es de un grafito especial para poder ser leído por un escaner especial para agilizar el procesamiento de los datos en las planillas manuales.

Otra de los motivos, contemplados en la organización del Censo, tiene que ver con los censistas puedan borrar algún dato que tomaron de manera errónea, con una goma también provista por el instituto de estadísticas. Así, el uso del lápiz especial no fue una condición exclusiva del relevamiento en Formosa. De tan solo haberlo chequearlo, Frade se hubiera ahorrado el papelón.

Geografía, a marzo

Semanas atrás, la misma diputada protagonizó otra insólita situación en Twitter. La legisladora compartió el reverso de un billete de 1000 pesos y se preguntó: "¿La Patagonia es territorio chileno en nuestros billetes? Tendrán que explicarlo". Minutos más tarde debió borrar el tuit, si bien la captura ha sobrevivido.

En rigor, lo que Frade confundió con un presunto avance de Chile sobre el territorio argentino, no es otra cosa que el hábitat del hornero. Ese billete, como toda la serie de billetes con efigies de animales, fue puesto en circulación por el gobierno de Mauricio Macri, que integró el partido por el el cual es diputada Frade.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires ya había dado la nota en octubre de 2020 cuando, en plena sesión, propuso, en momentos en que aun no había vacunas contra el coronavirus, que se utilizara el dióxido de cloro. “Tendríamos que mirar otros ejemplo y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro”, dijo entonces. La ingesta de esa sustancia ya había causado dos muertes.