En la primera edición bimodal de la historia argentina, este miércoles se concretó el operativo del undécimo Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, y se esperan para las próximas horas los resultados estimativos de la cifra poblacional. Con más de 23 millones de personas que eligieron realizar el Censo 2022 de forma digital, cerca de 650 mil censistas se desplegaron en todo el país para realizar las encuestas presenciales en cada vivienda y recolectar los datos que permitirán saber, después de 12 años, el número actual de habitantes de la Argentina. Además de obtener información sobre condiciones de las viviendas o niveles educativos de los habitantes, el nuevo censo incorporó preguntas sobre identidad de género autopercibida y desplegó un operativo para censar a personas en situación de calle.

"Fue un operativo muy normal y no tuvimos grandes inconvenientes. Estamos muy contentos, hubo mucha velocidad de los censistas", indicó Marco Lavagna, director del Indec, en la conferencia de prensa realizada pasadas las 18 horas, tras el cierre del operativo al que catalogó como "exitoso". Sobre los primeros datos estimativos, el funcionario aseguró que un "boca de urna" podría darse a conocer entre la noche del miércoles y la mañana del jueves (al cierre de esta edición no se habían informado). Además, señaló que "el primer dato desagregado por sexo y lugar lo tendremos a los tres meses, y a los ocho los primeros datos definitivos".

El titular del organismo informó que a la hora del cierre quedaba una "porción chica" sin censar. De esa "porción", indicó que se establecerán mecanismos de recuperación durante una semana para quienes no realizaron el censo digital. En el caso de aquellos que sí lo completaron de forma digital no deben hacer nada, ya que "los datos ya los tenemos y los tomamos como válidos", afirmó el funcionario.

Temprano en la mañana, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández, que fue censado junto a su familia en la Quinta de Olivos, abrió la jornada con un video en el que señaló que el censo "es una herramienta muy valiosa, nos permite saber cuántos somos, cómo y dónde vivimos, y sobre todo pensar cómo podemos vivir mejor". En el video, Fernández también recordó que "el último censo fue el día en que perdimos a Néstor Kirchner, un día de enorme tristeza que quedará siempre en mi memoria". Aquel último censo de 2010 arrojó una cifra de 40.117.096 habitantes.

En un mensaje que fue enviado desde la cuenta de Twitter del mismo Censo 2022, se indicó, para los casos en que no hubiera pasado el/la censista, que "Si no recibiste la visita de tu censista y no habías completado el Censo digital, comunicate al 0800-345-2022 o a [email protected] con: -Asunto: 'No fui censado/a' -Nombre -Provincia -Partido/departamento/comuna -Localidad -Calle, número, piso, departamento -Email y teléfono".

Ya finalizado el operativo, el presidente Alberto Fernández fue recibido por el titular del INDEC y recorrió el Centro de Monitoreo del INDEC, desde donde había sido seguida la evolución del Censo 2022 durante toda la jornada.

Primer censo bimodal

En las tres ruedas de prensa realizadas durante el feriado del miércoles, Lavagna se encargó de destacar el "éxito del censo digital" en la primera experiencia bimodal de la historia argentina y la segunda de Latinoamérica luego de la realizada por Colombia. El miércoles por la mañana, tras el cierre del plazo de dos meses establecido por el Indec, la cifra de la encuesta digital cerró en 8.615.318 viviendas habitadas por 23.813.773 personas, más del 50 por ciento de la población establecida por el censo de 2010.

"El 50 por ciento de las viviendas hizo el censo digital", destacó en este sentido Pablo López, ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, sobre los números de la jurisdicción más poblada del país. En Córdoba, por su parte, la cifra alcanzó al 45,5 por ciento de las viviendas, con un pico del 49 por ciento en la capital. Santa Fe, en tanto, llegó a valores cercanos al 50 por ciento, mientras que Mendoza alcanzó el 43,8 por ciento. "El censo digital superó todas las expectativas y eso permite que el operativo de campo sea mucho más rápido", celebró Lavagna.

En efecto, la masividad del censo digital posibilitó acelerar los recorridos de los y las censitas que comenzaron a trabajar a las 8 de la mañana, ya que las personas que completaron la encuesta digital solo debían entregar el código final arrojado por la página web. Pasadas las 14 horas del miércoles, el funcionario nacional confirmó que, en algunos lugares, "por el mediodía ya se había terminado el recorrido. Estuve en Ramos Mejía y a las dos horas teníamos censistas que ya habían terminado". El funcionario destacó, además, que del operativo participaron veedores internacionales de organismos de países latinoamericanos como Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, así como de entidades como la CEPAL y la ONU.

En total, fueron 652 mil las personas desplegadas a lo largo de todo el territorio argentino dividido en fracciones, para visitar más de 15 millones de viviendas. Entre otros, trabajaron 458 mil censistas urbanos y rurales de viviendas particulares, 60 mil jefas y jefes de radio, 50 mil agentes de viviendas colectivas y 18 mil asistentes de jefa o jefe de fracción. La encuesta estuvo conformada por 61 preguntas, 24 relacionadas a las características de las viviendas y hogares, y 37 sobre la estructura de la población. El promedio de duración de los censos presenciales fue de entre diez y veinte minutos. En las áreas rurales de difícil acceso, en tanto, el relevamiento se realizó durante los diez días previos al operativo presencial.

Las novedades del censo

El cuestionario incluyó algunas novedades con respecto al censo realizado hace doce años. En principio, se introdujeron en la encuesta preguntas acerca del sexo registrado al nacer, la identidad de género, el reconocimiento de pueblos originarios y de la población afrodescendiente. En cuanto al sexo y la identidad de género, el cuestionario incluyó la categoría “X”, y se preguntó "cómo se considera/autopercibe" la persona, con respuestas divididas en “mujer”, “mujer trans/travesti”, “varón”, “varón trans/masculinidad trans”, “no binario”, “otra identidad/ninguna de las anteriores”.

En la encuesta también se incorporaron ítems sobre pueblos originarios, por lo que se preguntó a todas las personas si se reconocen "indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios", aclarando el pueblo y, además, "si habla y/o entiende la lengua de ese pueblo declarado". También se preguntó a todas las personas "si se reconocen afrodescendientes o de antepasados negros o africanos".

Además, el Censo 2022 incluyó un relevamiento presencial "para contar a las personas que se encuentran en situación de calle y aquellas que pasan la noche en los paradores y refugios", según informó el Indec. Ese operativo se llevó a cabo entre las 20 del lunes y las dos de la madrugada del martes y participaron 265 censistas en alrededor de 75 departamentos de 19 provincias, con el foco puesto mayormente en las localidades del conurbano bonaerense y en las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las viviendas colectivas, que incluyen cuarteles, hospitales, hogares de personas mayores, residencias de estudiantes, colegios o internados, entre otros, el relevamiento se realizó en los diez días previos al operativo de este miércoles.