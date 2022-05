La Comisión Europea autorizó la comercialización de Daridorexant, un nuevo medicamento que apunta a los adultos con insomnio crónico. Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas ligados al sueño afectan al 10 por ciento de la población, mientras que un 40 por ciento tiene problemas vinculados al mal descanso.

En este contexto, el Daridorexant, recientemente aprobado en Europa, apareció como una posible salida a esta crisis del sueño. Sobre todo porque, según los estudios realizados por el laboratorio y publicados en The Lancet Neurology, se trata de una droga que es segura, no genera tolerancia y no causa somnolencia al día siguiente.

A diferencia de los inductores del sueño tradicionales, que actúan sobre la totalidad del cerebro y pueden tener importantes efectos secundarios, este fármaco bloquea la activación de los receptores de la orexina, una hormona que mantiene la vigilia, y permite así que llegue el sueño.

De todos modos, pese a la efectividad del fármaco y la ausencia de efectos nocivos durante los ensayos, los especialistas advierten que esta droga no es una solución definitiva. Al contrario, insisten con trabajar sobre los problemas que hay detrás de la falta de sueño que afecta a uno de cada diez ciudadanos.

Sueño y mal descanso: los problemas más habituales

Señalar los motivos es apuntar al tipo de vida que se tiene. Y al enorme estrés con el que la mayoría de las personas cargan día a día. Por eso, en una mirada más integral se sugiere tratar el insomnio como un problema de salud pública.

De este modo, se podrá reflexionar sobre los motivos del estrés. Sobre la carrera eterna por la productividad y el crecimiento, los horarios de trabajo o el uso de la luz eléctrica.



El insomnio afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres, y si bien puede aparecer a cualquier edad, lo más común es que ocurra entre adultos mayores.

El estrés, la depresión y otros problemas emocionales son clave. Pero además, puede aparecer en personas que tienen horarios de trabajo nocturnos o por cuyo trabajo deba viajar distancias largas y afronte cambios de huso horario. Llevar un estilo de vida sedentaria también puede influir.

Los síntomas del insomnio

Los síntomas asociados al insomnio son fáciles de identificar y pueden ser un llamado de atención para recurrir al médico. Se destacan los problemas para dormirse al acostarse; dormir sólo por períodos cortos, permanecer despierto gran parte de la noche, sentirse como si no hubiera descansado y despertarse mucho más temprano de lo que debería.