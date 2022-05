José Ignació de Mendiguren cruzó al exministro de Economía durante el Gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, quién aseguró que "no es cierto" que la actividad esté creciendo, sino que experimenta un efecto "rebote" pospandemia. “Estamos rebotando, no nos autoengañemos, porque sino no vamos a ponernos de acuerdo en el diagnóstico”, había dicho Lacunza días atrás.

Estas declaraciones hicieron enojar a De Mendiguren, quién comparó al último ministro de Economía del gobierno de Cambiemos con uno de los ladrones de bancos y camiones blindados más famosos de la historia argentina. "Escuchar hablar a Lacunza de economía es como escuchar al Gordo Valor de catecismo", señaló el abogado, referente industrial y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior en declaraciones a la TV Pública.

El "Gordo" Luis Alberto Valor González fue el mítico líder de la “Superbanda”, que durante la década de 1990 se hizo famosa por los más de 20 robos a bancos y camiones blindados con un modus operandi de película, en golpes que duraban apenas unos minutos.



De Mendiguren recordó que el gobierno de Cambiemos dejó una inflación del 54 por ciento con un default en dólares y en pesos, con récord negativo en la balanza comercial y en la balanza de pago.

"En los cuatro años del gobierno de Cambiemos caímos en tres y en uno apenas empatamos. ¿Enserio nos quieren dar consejos?", preguntó el abogado. Luego recomendó a los referentes del macrismo que si quieren hablar de economía "usen sobrenombres" porque "todos recuerdan lo que hicieron" cuando fueron gobierno.

"Si seguimos creciendo van a decir que es el viento de cola y si seguimos creciendo van a decir que es un veranito. Que no se olviden que el veranito del 2002 duró hasta el 2011, y fue el periodo de crecimiento más largo de la historia", chicanéo De Mendiguren.

Inflación

Consultado por la inflación, el dirigente industrial dijo que el aumento de precios está fuertemente influenciado por la crisis de la pandemia del coronavirus y por la guerra entre Rusia y Ucrania que afectaron a todas las economias del mundo.

"Estados Unidos tiene la inflación más alta desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que Europa, triplicó su valor histórico", señaló.

Luego aprovechó para volver a arremeter contra Cambiemos y recordó que el Frente de Todos recibió más de 50 por ciento de inflación “sin guerra ni pandemia, con restricciones monetarias y devaluaciones”.