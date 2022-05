Turquía aseguró que "no va a dar marcha atrás" en su rechazo a sumar a Finlandia y Suecia a la OTAN

El partido oficialista turco, Justicia y Desarrollo (AKP), aseguró hoy que el país se encuentra en "un punto sin retorno" y que "no va a dar marcha atrás" sobre su postura contra la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, pese a los renovados intentos de las potencias occidentales para que no vete el ingreso de las naciones nórdicas a la alianza militar en el marco de la guerra en Ucrania.



"Turquía no va a dar marcha atrás. Hemos llegado a un punto sin retorno y no vamos a retroceder. Hemos pagado un alto precio por la lucha contra el terrorismo: las vidas de casi 40 mil personas", explicó a la filial turca de la cadena CNN el vicepresidente de la fuerza política, Numan Kurtulmus.