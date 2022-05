La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció este jueves la aprobación del Refuerzo de Ingresos Excepcional para 13.600.000 personas, a abonar la semana entrante, según el cronograma de pagos previsto por el organismo.

En este marco, de ese total, 7,5 millones de trabajadores informales recibirán el bono IFE 4 de $18.000 en dos cuotas de $9.000 (a pagarse en mayo y en junio), mientras que los 6,1 millones de jubilados alcanzados por la misma disposición, reciben en la actualidad el bono, que en este caso es de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes de abril.



ANSES cuenta con canales de atención virtual como Mi ANSES para poder realizar realizar trámites y consultas de un modo seguro y sencillo desde tu computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de acudir a una oficina de forma presencial. Para tramitar tu Clave de Seguridad Social tenés que realizar los siguientes pasos:

1. Crear la clave

Ingresar a la opción "Crea tu clave", que se encuentra en la pantalla de acceso a Mi ANSES y seguir los pasos que te indican. Importante: si ya se creó una clave, pero se la recuerda, hay que crear una nueva.

2. Acreditar la identidad

Ingresar el N° de Trámite del último ejemplar emitido del DNI y responder correctamente las preguntas de seguridad sobre datos personales e historia laboral registrados en ANSES. Hay 3 intentos para obtener la clave a través de la web. Superados los mismos, vas a tener que esperar 4 horas para volver a intentarlo. Importante: asegurate de introducir el número de trámite de tu DNI vigente.

3. Elegir una clave

Ingresar una clave segura y fácil de recordar. Para mayor seguridad, evitar el uso de datos personales fáciles de adivinar (nombres de familiares, fechas de nacimiento, etc.) o números correlativos o repetidos (1234, 1111, etc.). Una clave segura incluye letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales como los signos de puntuación. Una clave segura puede incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales como los signos de puntuación. Evitar el uso de aquellas fáciles de adivinar (como nombres de familiares, fechas de nacimiento, etc.) o números correlativos o repetidos (1234, 1111, etc.)

Una vez realizados estos pasos, se habrá obtenido una clave y se podrán realizar trámites y consultas.

¿Quiénes cobran el bono?





El beneficio del IFE 4 aplica para trabajadores informales no registrados, monotributistas de las categorias A y B y empleadas de casas particulares y compatibles con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo y Becas Progresar, y se acreditará en cada una de las cuentas bancarias según la terminación del DNI.

La medida, que contempla una inversión social de unos $206.000 millones, se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, incremento de las asignaciones, adelanto de las paritarias y bono de $6.000 para jubilados y pensionados en abril, como estrategias para hacer frente a los elevados porcentajes inflacionarios de los últimos meses.

La Administración de Seguridad Social añadió que "se recibieron 11.800.000 solicitudes para cobrar el Refuerzo de Ingresos, de las cuales 1.600.000 fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores formales, tener jubilación o no cumplir la edad".



Además, otras 2,7 millones fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes en cuanto a gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud.