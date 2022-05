El grafitero inglés conocido como Banksy se convirtió en los últimos años en uno de los artistas más populares del mundo. Sus intervenciones en el espacio público y hechos como la subasta de 25 millones de una obra que se autodestruyó llamaron la atención. Ahora, tiene una muestra dedicada a su producción. Se trata de Bansky Genius or Vandal?, que llegará a la Argentina en agosto.

La muestra tendrá lugar en el predio de la Rural, y ya pasó por Moscú, San Petersburgo, Madrid, Barcelona, Milan, Lisboa, Las Vegas, Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Osaka, Tokio e Hiroshima, entre otras ciudades.

La exposición acerca al controvertido universo del polémico y misterioso artista, a través de 70 creaciones, que incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, videos, fotografías y una experiencia de realidad virtual (VR).

La exhibición cuenta además con una audio guía para smartphones gratuita, disponible en castellano e inglés, que enriquece la experiencia del visitante aportando amplia información del artista y sobre cada una de las obras expuestas.



Una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, develando pistas sobre el artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica.



La guerra, la riqueza y la pobreza, los animales, la globalización, el consumismo, la política, el poder y el medio ambiente son algunos de los tópicos que explora en sus creaciones, desde las trincheras del asfalto.

Algunas de las obras expuestas son, por ejemplo, la famosa "Girl with balloon" ("Niña con globo"), la imagen de una niña soltando un globo con forma de corazón, que el artista primero pintó en la pared bajo las escaleras del South Bank y luego en muchos otros lugares, hasta que en 2004, comenzó a hacer grabados para su venta.

Otra, "Love is in the air", también conocida como "El lanzador de flores", es posiblemente una de las obras más conocidas de Banksy: un manifestante que está participando en una protesta callejera y cuya cara queda oculta por un pañuelo. A primera vista, parece que está lanzando un coctel Molotov, pero si miramos con mayor detenimiento, vemos que en realidad lo que tiene en sus manos es un ramo de flores.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de La Rural Ticket; tienen un valor de 3 mil pesos para público general y de 2 mil para menores de 12 años, según informaron los organizadores en un comunicado.



Banksy Genius or Vandal? ocupará el Pabellón Frers de La Rural, donde hasta junio tiene lugar la muestra Imagine Van Gogh, dedicada al artista neerlandés, y cuyo éxito de convocatoria se espera para la exposición del grafitero.

La muestra está producida por Sold Out, IQ Art Management y presentada en Buenos Aires por S2BN, DGE y DF Group. Se la podrá ver en Avenida Santa Fe 4363 del 26 de agosto al 27 de noviembre, de martes a viernes de 14 a 21.30 y los sábados, domingos y feriados de 10 a 21.30.