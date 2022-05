Thelma Fardin llevará a la ONU la causa contra Juan Darthés por abuso sexual, cuyo juicio se está llevando adelante en Brasil. La actriz hará una presentación ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra acompañada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin anoche en el programa Sobredosis de TV en C5N.

A su vez, desmintió que el juicio se haya anulado o declarado inválido, y aseguró que esas versiones que circularon en los últimos días surgen de una estrategia de la defensa del acusado para dilatar el proceso judicial.

"La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", sostuvo.

Y ratificó que "ningún juez se atrevería a decir que es inocente con la cantidad de pruebas presentadas. Están ganando tiempo, pero de ninguna manera se anuló el juicio".

Respecto a la denuncia que presentó contra el actor por un hecho ocurrido en Nicaragua mientras ambos se encontraban de gira con la serie Patito Feo, que se emitió entre 2007 y 2008, Fardin reconoció las trabas con las que se encontró en el recorrido judicial. En aquel entonces, cuando ambos trabajaron juntos en la tira en cuestión, ella tenía 16 años y él 45.

"A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país", dijo.



Y reconoció que tras hacer público su caso se le cerraron puertas en lo laboral. "Decir que estoy en una lista negra por ahí es muy fuerte, pero sí sé de primera mano que mi nombre conlleva a una serie de cosas que hace que para mí no sea tan fácil acceder al mercado laboral como lo era antes de animarme a hacer mi denuncia".

"Harta de tanta injusticia en este mundo"

Días atrás, en un posteo en sus redes sociales, la actriz se había quejado de las dilataciones en el juicio y lo poco reparadora que era la justicia, por lo que dijo estar "harta de tanta injusticia en el mundo". Y envió su fuerza a otras víctimas de abuso sexual.

"Hoy el juez de Brasil Alí Mazloum aceptó el pedido de la defensa de Darthés para seguir dilatando las audiencias que faltan para terminar el juicio. Porque evidentemente no quiere llegar al final. Esto pone en juego la prescriptibilidad del delito", indicó la actriz en un posteo de Instagram.

"Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria. La vida en pausa por un proceso judicial que nadie te permite dejar atrás. ¿Cuánto hay que resistir?, ¿Cuánto hay que soportar, ¿Cuántas son las pericias suficientes? Los años aguantando. ¿Cuánto el escarnio al que pueden someterme?", insistió.

"A vos, la víctima. Se escapó a otro país para no ser juzgado donde fueron los hechos. Y ahora la Justicia sigue avalando la impunidad y perpetuando el dolor y la revictimización. Compañeras, será muy difícil decirle que se puede, porque hacen todo para quebrarnos. Pero mientras escribo y lloro, tengo la convicción de que luchar sigue siendo la única salida. Fuerza y resistencia para todas las víctimas. Eso nos deseo. Harta de tanta injusticia en este mundo", cerró su mensaje.