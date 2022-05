"No podemos permitir que Putin gane la guerra, y no lo hará"

"No podemos permitir que Putin gane la guerra y estoy convencido de que no lo hará". Con esa frase, el canciller aleman Olaf Scholz se mostró optimista de que el ejército ruso suspenderá la invasión en territorio ucraniano. "Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está ahora más lejos que nunca", agregó en una intervención en el Foro Económico de Davos, que cierra su reunión anual.

"Una potencia nuclear se comporta como si tuviera derecho a volver a dibujar las fronteras, para la que la soberanía y autodeterminación no son para todos, esto es imperialismo, que amenaza con llevarnos a una época en la que la guerra era un instrumento común de la política", completó, citado por la portal alemán de noticias Deutsche Welle.