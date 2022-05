Neuquén se encuentra conmocionada por la misteriosa aparición de una estatua de un metro y medio de altura y 250 kilos de un minotauro sumergida en las profundidades del lago artificial Mari Menuco.

La figura estática del ser mitológico fue descubierta por un residente local a seis metros de la costa y a cuatro de la superficie. Según relató a un medio local, le fecha exacta fue el pasado 10 de abril, cuando después de un almuerzo salió con su kayak con el fin de descansar y distender la mente. En el trayecto de regreso a una de las bahías donde se encontraba su familia, afirmó haberse encontrado con "algo" que llamó su atención.

Su primera reacción fue alejarse, pero luego decidió regresar y acercarse para adquirir una visión más clara y comprobar que no se trataba de una roca. Y estaba en lo cierto: "Me agarró miedo, viste que hay muchos mitos sobre el agua y todos nos reímos, pero creo que algo cierto hay. O por lo menos, en ese momento, todas las dudas que tenía sobre los seres sobrenaturales, se confirmaron. Era un minotauro”, expresó el joven de 23 años, identificado como Cristian, a LMNeuquén.

El cuerpo metálico sumergido en el lago Mari Menuco posee dos cuernos en la cabeza y una caja fuerte en lugar de corazón. Tras encontrarlo debajo de su kayak, regresó a donde lo esperaba su familia y reveló su hallazgo. Un primo de 18 años se animó a acompañarlo lago adentro para verlo con sus propios ojos. "No me creía. Al principio me decía que lo estaba jodiendo, cosa que podía ser real, pero le insistí tanto que gané. Nos subimos y fuimos", recordó. Tras la sorpresa, ambos intentaron nadar hacia la profundidades del lago y tocar la escultura, pero no lo consiguieron.

Luego del descubrimiento, Cristian aseguró al medio local haberse "obsesionado" con el agua y los misterios que podía albergar en sus profundidades. Tal es así que, con el correr de los días, cuando se le pasó el "miedo" de la primera impresión, decidió regresar a la zona, acompañado por un grupo de amigos, y se encontró con una nueva sorpresa.

Oculta en el suelo del lago se encontraba una máscara humana que parece ser de cerámica, que mide alrededor de un metro cuarenta de largo por un metro de ancho. El semblante tiene la boca abierta, labios marcados y una palabra en cada uno de los pómulos: “Viaje eterno”.

¿Qué significa un minotauro bajo el agua?

Según las fuentes que consultó Cristian tras su descubrimiento, la estatua de la figura mitológica sumergida en el lago neuquino podría remitirse al término "gen ko", que en la cosmovisión mapuche significa las energías protectoras de cada lugar. “Cada elemento de la naturaleza tiene el suyo y es por eso que los mapuches siempre piden permiso para entrar al agua o para cortar un árbol. Ese permiso se lo piden a este gen ko”, explicó el joven a LM Neuquén tras realizar su propia investigación.

Asimismo, indicó que estos elementos aparecen en la naturaleza cuando se sienten vulnerables o atacados. “Como forma de cuidar. Y creo que estamos haciendo mucho daño al medioambiente y hay que cuidarlo. ¿Viste la cantidad de pozos petroleros que están alrededor de este lago artificial? Y más con la sequía que hay. Es un problema real y tal vez por eso alguien puso este minotauro. Para alertar de que algo estamos haciendo mal”, opinó.



Por su parte, el diario regional dialogó con Lefxaru Nawel, de la Lof Newen Mapu de la Confederación Mapuche de Neuquén, sobre el hallazgo en el lago y su vínculo con la cultura indígena, y le respondieron: “Sí, para nuestra cultura es así. Todos los elementos en general tienen su gen, "ko" significa agua. Entonces el gen ko se trata de las energías protectoras del agua”.