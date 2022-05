La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este miércoles la asunción como presidente de su compañero, Néstor Kirchner, quien el 25 de mayo de 2003, hace exactamente 19 años, iniciaba su primer y único mandato presidencial, luego de que Carlos Saúl Menem diera de baja su candidatura a pocos días del balotaje.

"A 19 años de aquel 25 de Mayo quiero compartir con ustedes el recuerdo más conmovedor y exacto de Néstor Kirchner, el militante que llegó a Presidente", escribió en su cuenta de Twitter, junto a un video de La Cámpora con imágenes de Néstor Kirchner, musicalizado con la canción Argentina interpretada por Trueno y Nathy Peluso.

El video con el que La Cámpora eligió recordar a Néstor Kirchner incluye partes del discurso que el expresidente dirigió al pueblo el 25 de mayo de 2006, a tres años de iniciado su mandato.

Los fragmentos elegidos recuerdan cómo Néstor hizo frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y tienen una lectura en el marco de la discusión que en este tiempo atraviesa al Frente de Todos. El mensaje también va en línea con el discurso que la vicepresidenta pronunció en Chaco el pasado 6 de mayo, donde señaló la necesidad de “hornar” la confianza, el amor y la esperanza” que en 2019 depositaron los votantes en el oficialismo.

El video, con varias imágenes del expresidente y del contexto que vivía Argentina en esa época, comienza con Néstor diciendo: “Nos tocó asumir la responsabilidad de la conducción de la Argentina siendo el presidente menos votado de la historia, porque el que tendría que haber ido a segunda vuelta lo único que le importaba era su destino y nos dejó con el país en llamas en nuestras manos".

En esa época, recuerda el entonces presidente, Argentina tenía "60% de pobreza, 26% de desocupación y casi 30% de indigencia". "Nuestros hermanos estaban con los brazos caídos (...) Parecía que la Argentina se derrumbaba, pero con la fuerza del pueblo, que nunca se resignó a que este país se derrumbe, empezamos la reconstrucción", destacó entonces Néstor Kirchner.

"Estábamos acosados por deudas, estábamos acosados por sectores de privilegio que no querían dar un solo paso atrás, estábamos acosados por aquellos que querían hacer lo que ciertos grupos económicos querían hacer en la Argentina. Y decían que la Argentina no era viable si no satisfacía los intereses de esos grupos", repasó.

Sin embargo, remarcó Kirchner, "Nosotros nos pusimos firmes: le dije chau al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros, una locura era seguir haciendo las políticas del Fondo en el país, una locura era seguir llevando a la Argentina a los niveles que se la llevó por esas políticas dependientes".

"Dicen que yo me peleo mucho, y no es que yo me peleo mucho. Es que negocio poco con ciertos intereses. Hay algunos intereses que me quieren ver de rodillas y yo voy a honrar el juramento ante el pueblo argentino: siempre de pie, siempre luchando, siempre peleando por la patria", cerró Kirchner.