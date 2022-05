La madre de Salvador Ramos, el joven de 18 años que fue abatido luego de que ingresar armado a una escuela primaria de Texas y matar a tiros a 19 niños y 2 docentes, justificó a su hijo y aseguró: "Él tenía sus razones para hacer lo que hizo. Por favor, no lo juzguen".

"No tengo palabras para decir, no sé lo que estaba pensando", agregó Adriana Reyes, la madre del autor del atanque en la escuela Robb de la localidad de Uvalde, a la cadena de noticias ABC News.

Visiblemente angustiada, la mujer defendió a su hijo al sostener que "no era un montruo" aunque admitió que "podía ser agresivo si realmente se enojaba".

Además, aseguró que desconocía que su hijo había comprado armamento. Las autoridades indicaron que Ramos habría comprado dos rifles de asalto y 375 rondas de municiones días después de su cumpleaños y los usó para llevar a cabo el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia del país.

El pasado martes, Ramos se atrincheró dentro del salón de clases durante más de una hora. Un estudiante dio detalles del suceso a la prensa y recordó que el autor les decía a los niños que había llegado "la hora de morir".

Al ser consultada sobre las víctimas de la masacre, la madre de Ramos expresó entre lágrimas: "No tengo palabras. No sé qué decir acerca de esos pobres niños".

"Lo siento", dijo el padre de Salvador Ramos por la masacre en Texas

A las declaraciones de la madre, se le sumó la del padre del joven, quien aseguró que "nunca" se hubiera imaginado que su hijo "hiciera algo así" en una entrevista exclusiva con The Daily Beast.

“Solo quiero que la gente sepa que lo siento, hombre, (por) lo que hizo mi hijo”, lamentó el hombre de 42 años. Y continuó: “Debería haberme matado a mí, ya sabes, en lugar de hacerle algo así a alguien”.

Según precisó, se encontraba en el trabajo cuando ocurrió el tiroteo escolar más mortífero en los Estados Unidos en casi una década. Entonces, su madre lo llamó para contarle la trágica noticia.

A pesar de que Salvador se llevó las vidas de 21 personas, en su mayoría menores de edad, el hombre no dejó de expresar su pena por la pérdida de su propio hijo: "Mataron a mi bebé", lamentó. “Nunca volveré a ver a mi hijo, al igual que ellos no verán a sus hijos. Y eso me duele", manifestó el texano al diario estadounidense.

Por su parte, el abuelo del tirador, Rolando Reyes, habló con la prensa y aseguró sentirse soprendido y consternado por el accionar de su nieto.

Antes de la masacre, Salvador Ramos le disparó en el rostro a su abuela

Antes de iniciar la masacre en la escuela primaria, Salvador Ramos le disparó en el rostro a su abuela luego de un altercado en el hogar. Luego, robó su auto y lo estrelló en las afueras de la institución educativa. La mujer de 66 años se encuentra actualmente hospitalizada, aunque en condición estable.

Media hora antes de llegar a la escuela, el joven publicó tres mensajes en redes sociales. En el primero contó que le iba a pegar un tiro a su abuela. En el segundo, reveló que ya lo había hecho. En el tercero, escribió que tenía decidido disparar en una escuela primaria.